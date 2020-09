V září skončí tři ze sedmi aktuálních omezení na D1. Jako první opustí dělníci o nastávajícím víkendu úsek mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi (21.–29. km), ovšem s výjimkou kilometrového omezení v okolí Hvězdonického mostu. Práce zde budou pokračovat opět na jaře.

Ještě během září skončí dopravní omezení v úseku Velký Beranov – Měřín (119.–134. km) a mezi Devíti Kříži a Ostrovačicemi (168.–178. km). „Na všech třech úsecích byly dokončeny veškeré letošní práce, aby mohla být na jaře příštího roku ihned zahájena modernizace zbývajících jízdních pásů,“ uvedlo ministerstvo.

Vlastní modernizace jízdního pásu trvá podle něj zhruba čtyři měsíce a je třeba ji provádět bez přerušení. Proto bylo zahájení dalších prací naplánováno až na novou stavební sezonu. Naopak na desetikilometrový úsek mezi Loktem a Souticemi (56.–66. km) už se dělníci na jaře nevrátí, neboť bude letos v říjnu definitivně hotov. „Na konci listopadu bude hotovo 119,5 kilometru nové D1 a zbývajících 41,5 kilometru dokončí stavební firmy do roka,“ doplnil ministr dopravy Karel Havlíček.

Modernizace D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou

Zdroj: ŘSDModernizace D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou začala v roce 2013, její definitivní završení se přitom stále odkládá. Zcela hotovo přitom nebude ani příští rok. Stále bude zbývat modernizace mostu Šmejkalka, který je jediným dodnes využívaným mostem na D1 z první etapy výstavby dálnice ve 40. letech.

Ředitelství silnic a dálnic vede generální opravu mostu jako samostatnou stavbu, kterou vyňalo z úseku Mirošovice – Hvězdonice. Most byl původně součástí modernizace dálnice jako úsek číslo 1, ŘSD jej ale ze své modernizační mapy smazalo. Stavba by měla začít příští rok a skončit v roce 2023.

O nadcházejícím víkendu se nicméně uleví i řidičům na úseku u Prahy (km 2,3–12,3), který není zahrnut do velké modernizace, ale od loňska prochází opravou za zhruba 300 milionů korun. Ta spočívá především ve výměně povrchu a nyní je téměř hotova.

„O víkendu 5. a 6. září budeme postupně odstraňovat provizorní dopravní opatření a doprava v místě se bude vracet do normálu. Do října budou v místě probíhat ještě dílčí drobné práce ve středním dělícím páse, které si vyžádají jen bodové omezení a snížení rychlosti v okolí prací. Pracovat budeme ještě na exitu 2, kde bude po polovinách vyměněn povrch vozovky, ocelová svodidla a veřejné osvětlení a v polovině září dokončíme práce na odpočívce na pátém kilometru směrem do Prahy,“ sdělila mluvčí stavební firmy Eurovia Iveta Štočková. Podle ní je hotovo o měsíc dříve oproti plánu.