Desetiletí vyhlížená dálnice D35 mezi Olomoucí a Hradcem Králové už má viditelné obrysy i termíny. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní zřeveřejnilo aktualizovanou mapu stavby chybějících úseků důležitého spojení mezi Moravou a Čechami.

Vizualizace budoucí dálnice D35 mezi Mohelnicí a Starým Městem | Foto: ŘSD

Na trase mezi obchvatem Olomouce a Hradcem Králové chce ŘSD podle aktuálního výhledu do šesti let postavit zbývajících zhruba osmdesát kilometrů nové autostrády.

Téměř 35 kilometrů pokračování D35 z Mohelnice až po Opatovec u Svitav se má podle aktualizovaného harmonogramu začít stavět jako poslední v roce 2025. Hotovo by tam mělo být v roce 2029. Za šest let by tak měla být alternativa k D1 plynule průjezdná od Lipníku nad Bečvou až po napojení na dálnici D11 mezi Prahou a Hradcem Králové.

Mapa stavby D35 mezi Lipníkem a Jičínem, stav k březnu 2023

Plán stavby úseků dálnice D35 mezi Olomoucí a JičínemZdroj: ŘSD

Podle aktuálního plánu ŘSD se má letos začít stavět úsek D35 u Svitav mezi Opatovcem a Janovem, dále mezi Vysokým Mýtem a Džbánovem a stavbaři se mají pustit do práce i na nedalekém tunelu Homole.

Příští rok pak má přijít na řadu stavba dokončení západního obchvatu Olomouce mezi Slavonínem a Křelovem a zahájení budování 18 kilometrů nové dálnice kolem Litomyšle.

Stavbaři také v roce 2024 naváží na loni zprovozněný úsek od D11 po Ostrov stavbou zhruba šestikilometrového propojení k Vysokému Mýtu právě přes nový tunel Homole.

Současně se bude pracovat i na úsecích D35 dále na sever, mezi Hradcem Králové a Jičínem. Tam by se mohla auta rozjet v roce 2028.