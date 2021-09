Dálnice D35 u Svitav bude až v roce 2025. Železniční most přes ni ale už za rok

U svitavského Lačnova vznikne nový železniční most přes budoucí dálnici D35 pro hlavní trať Česká Třebová - Brno. Ředitelství silnic a dálnic ho postaví kvůli kvůli časovému sladění nynějších omezení na koridoru. Díky tomu odpadne za několik let problém s další výlukou. Most bude stát v místě nynějšího nástupiště vlakové zastávky Svitavy-Lačnov, to tak bude posunuto severním směrem.

Plánovaný železniční most přes budoucí dálnici D35 u svitavského Lačnova. Bude se stavět dřív než samotná dálnice. | Foto: ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic vypsalo zakázku na stavbu nového železničního mostu na trati Brno – Česká Třebová. Chce se tak vyhnout komplikacím při stavbě dálnice D35 v příštích letech v okolí Svitav a využít chystaného omezení provozu na trati Česká Třebová – Brno od prosince letošního roku. "Železniční most přes budoucí dálnici D35 bude stát v místě nynějšího nástupiště vlakové zastávky Svitavy-Lačnov, to tak bude posunuto severním směrem, až za přilehlý železniční přejezd," informovalo ŘSD. Polská dálnice až ke Králíkům? Místní se chytají za hlavu a bojí se kolapsu Přečíst článek › Detail úseku dálnice D35 u SvitavZdroj: ŘSD Odhadovaná cena za nový most je 137 milionů korun. I když má být hotový příští rok, řidiči po dálnici budou jezdit podle aktuálních odhadů až v roce 2025. Ta se má začít stavět v průběhu příštího roku. Výběrové řízení Správa železnic v daném úseku nepočítá s žádnými úpravami na trati. Provoz tu od konce příštího roku poklesne v souvislosti s opravou trati mezi Brnem a Adamovem, kde dojde dočasně k úplnému zastavení provozu. V úseku ze Svitav do České Třebové budou vlaky jezdit během výstavby po provizorním jednokolejném mostě. Projeďte se po plánovaném úseku dálnice D35 kolem Svitav virtuálně už nyní: Zdroj: Youtube Na most je už vydané stavební povolení a ŘSD už vypsalo i výběrové řízení na zhotovitele. Brzy ŘSD podá žádost o povolení pro samotnou dálnici D35 v úseku Janov – Opatovec. ŘSD odhaduje náklady na 11,7 kilometru dlouhý úsek D35 na 4,34 miliardy korun. Už v polovině července bylo rovněž vypsáno výběrové řízení na zpracování záchranného archeologického průzkumu. Elektrická auta do garáží mohou. „Plynařům“ jsou ale parkovací domy zapovězené Přečíst článek › "Už 13. srpna bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele mostu. Realizace mostu se totiž plánuje v předstihu (kvůli plánované výluce na železnici) od ledna 2022. Předpoklad podání žádostí o stavební povolení na stavbu samotné dálnice v úseku Janov - Opatovec je letos v říjnu," uvedlo ŘSD. V trase už byla vykoupena více než třetina potřebných pozemků.



