Dálnici chybí k úplnosti třicet dva kilometrů rozdělených na pět částí: Háje - Milín, Milín - Lety, Lety - Čimelice, Čimelice - Mirotice, Mirotice rozšíření. Bez stavebního povolení zůstává tedy už jen poslední úsek Čimelice - Mirotice.

„Na jednotlivé úseky se ještě dokončujeme majetkoprávní příprava,“ doplnil šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Dostavba dálnice D4 se uskuteční v rámci pilotního projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Vítěz soutěže (koncesionář) dálnici zafinancuje, postaví a po pětadvacet let se o ni bude starat, a to včetně dalších šestnácti dnes už hotových kilometrů. Stát mu to bude splácet.

Soutěž je ve finále

Soutěž o pozici koncesionáře se přitom letos v září dostala po více než dvou letech od vypsání do finále.

Ministerstvo dopravy obdrželo dvě nabídky, ze kterých vybere vítěze. Oproti očekávané ceně ve výši téměř 25 miliard jsou nabídky výrazně nižší.

Pokud vláda a Poslanecká sněmovna schválí smlouvu s vítězem do konce roku, začne se podle ministerstva dopravy stavět v březnu příštího roku. Hotovo má být za tři roky. D4 je alternativní spojnicí Prahy a jižních Čech k silnici I/3 a budoucí D3.

Ubyde nehod?

Z dopravního hlediska bude zřejmě pro řidiče nejdůležitější obchvat Čimelic a vyřešení křižovatky Lety, která nechvalně proslula řadou vážných nehod. Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP Public Private Partnership) na D4 je jednou z největších státních zakázek dekády.

Účastníci soutěže



1. Konsorcium DIVia (VINCI High-ways SAS, VINCI Concessions SAS a Meridiam Investments SAS): 16.554.520.243 Kč



2. Konsorcium Via 4 jižní spojení ( PORR Beteiligungen und Management GmbH, Macquarie Corporate Holdings Pty Limited (UK Branch), Obrascon Huarte Lain, S.A., Egis Projects S.A. a SK Engineering & Construction Co. Ltd.): 18.283.543.000 Kč

Jan Šindelář