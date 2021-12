Motoristé dostanou od Ředitelství silnici a dálnic (ŘSD) už zanedlouho příjemný vánoční dárek. V polovině prosince by se měli svézt po nových dálniční úsecích D35 a D11 o délce bezmála 40 kilometrů. Za letošek se tak dálniční síť celkově rozroste o 46,5 kilometru. Relativně štědrou letošní nadílku by si měli řidiči pochvalovat, za rok jí totiž bude téměř o polovinu méně.

Stavba dálnice D11 v úseku Hradec Králové - Jaroměř | Foto: Deník / Michal Fanta

Nové kilometry zajistí "jen" další úsek D35 mezi Časy a Ostrovem a výstavba obchvatu Frýdku-Místku (D48) a také napojení této části k dálnici D56. Z větších dálnic je to ale pro rok 2022 vše. „Tempo je naprosto pomalé. Je potřeba udělat mnohem více. V zahraničí to jde. Chorvati či Poláci staví mnohem rychleji. Mělo by se toho pro zrychlení udělat rozhodně více,“ říká za šoféry mluvčí ÚAMK Igor Sirota.