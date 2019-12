Pomalejšími dálnicemi ke snížení emisí. V Nizozemsku budou hned, jinde časem

Každý majitel auta si to může najít v technickém průkazu a po pravdě řečeno to každý zná z vlastní řidičské praxe. Rozdíl spotřeby při optimální rychlosti devadesát kilometrů za hodinu a dálničních 130 km/h je několik litrů na sto kilometrů. Němečtí experti dokonce spočítali, že při dálniční rychlosti každé zvýšení rychlosti o dalších 10 km/h znamená plus jeden litr na spotřebě.

Německá dálnice A3. Ilustrační snímek | Foto: ČTK/DPA/Silas Stein