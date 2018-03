Dálnice i spojka. Stát plánuje do roku 2020 v Ústeckém kraji řadu staveb

Dálnice se staví levněji než před lety, stát toho chce využít. Dojít má na několik důležitých úseků. Myslí se i na vlaky.

Další úseky dálnic D7 Praha - Chomutov a D6 Praha - Karlovy Vary, obchvat Žiželic na silnici I/27 nebo takzvaná Kladrubská spojka, která zrychlí cestu ze Žatecka do Ústí nad Labem. To je výčet plánů nových silnic, se kterými počítá rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) do roku 2020. Zahrnuje také investice do železniční sítě v kraji.

Nejvíc peněz ze SFDI má v nejbližších letech jít do výstavby zmíněných dálnic. V případě D7 se aktuálně staví mezi Postoloprty a Bitozevsí na Žatecku. Příští rok se mají rozestavět další tři úseky.

Všechny jsou na Lounsku - rozšíření obchvatů Panenského Týnce a Loun a úsek u Chlumčan. Z celé dálnice pak budou chybět úseky u Postoloprt a mezi Slaným a Panenským Týncem. Dokončení dálnice D7 se plánuje v roce 2024.

V roce 2020 se mají začít stavět další čtyři úseky dálnice D6. V Ústeckém kraji je její výstavba rozdělena do tří částí. Mezi Bošovem a Lubencem je hotovo, obchvat Lubence se začal stavět před pár dny a zahájení výstavby úseku Lubenec - jesenická křižovatka se chystá na rok 2020. Ve stejný rok je v plánu zahájení úseků D6 ve středních Čechách obchvaty Krupé, Hořesedel a Hořoviček.

Pokud se tyto plány podaří uskutečnit, v roce 2023 pojedou řidiči po dálnici z Prahy až k hranicím Ústeckého a Karlovarského kraje. Celá D6 až do Karlových Varů by měla být hotová kolem roku 2026.

„Nyní stavíme dálnice o polovinu levněji než kolem roku 2010. Chceme toho využít a rozestavět co nejvíc úseků,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa. Za nižšími cenami stojí vyšší konkurence mezi stavebními firmami.

Otázkou zůstává, zda i přesto bude mít stát na zmíněné úseky dálnic D6 a D7 potřebné miliardy korun. Má jít o takzvané národní investice, nebudou tedy dotovány z evropských programů. Objevil se proto návrh, aby obě dálnice dostavěl ze svých zdrojů soukromý investor, stát by mu je pak dlouhodobě splácel.

„V horizontu tří až šesti let se výrazně omezí evropské dotace na výstavbu dálnic v České republice. Musíme se proto připravit na jiné modely financování. V úvahu přicházejí například dálnice D7 Praha - Chomutov, případně i D6 Praha - Karlovy Vary,“ uvedl v této souvislosti ministr dopravy Dan Ťok.

Ve střednědobém výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury na roky 2019 a 2020 jsou ale i další silniční stavby v Ústeckém kraji. V roce 2020 by se měl začít stavět obchvat Žiželic u Žatce na silnici I/27 Most - Plzeň.

Ve stejném roce je v plánu zahájení stavby Kladrubské spojky na silnici I/13. Čtyřproudová spojka v délce pěti kilometrů jižně od Teplic výrazně zrychlí cestu mezi Mostem a Ústím nad Labem.

Rozpočet SFDI počítá v Ústeckém kraji také s investicemi do železnice. V plánu je například revitalizace trati Louny - Lovosice, která mimo jiné zrychlí cesty osobních vlaků.

Počítá se také s elektrizací trati mezi Prunéřovem a Kadaní, jež umožní, aby elektrické soupravy jezdící na trati mezi Ústím nad Labem, Chomutovem a Karlovými Vary zajížděly i do Kadaně.