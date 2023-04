Řidiči si za využívání dálnic od příštího roku pravděpodobně připlatí. Letošní rok je tak posledním, kdy šoféři jezdí po autostrádách za jedenáct let staré ceny. O kolik to oproti současným částkám bude, řeší ministerstvo dopravy spolu s dalšími odborníky. Spekulovat o cenách odmítá. Jasno by mělo být do konce června, stejně tak se lidé dozví i o termínu spuštění prodeje jednodenních dálničních známek.

V roce 2012 činila celková délka dálniční sítě v České republice zhruba 750 kilometrů. Na začátku letošního roku to bylo bezmála 1400 kilometrů. Nutno však podotknout, že v roce 2016 vzniklo 450 kilometrů dálnic legislativní „proměnou“ z rychlostních silnic.

Jenže zatímco délka dálnic se za posledních jedenáct let téměř zdvojnásobila, cena za jejich užívání zůstala stejná. V průběhu let se sice mluvilo o zdražení dálničních kupónů, ovšem kvůli obávané negativní reakci veřejnosti k tomu politické elity nenašly odvahu. Navíc v letošním a příštím roce má být otevřeno 130 nových kilometrů dálničních úseků. „Za 11 let se také proměnila hodnota peněz. Je tak na místě uvažovat o zdražení dálniční známky, která by tyto skutečnosti reflektovala a umožnila do systému údržby komunikací přinést další nutné peníze,“ poznamenal mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský.

V uplynulém roce vybral stát na dálničních poplatcích 5,7 miliardy korun. Za rok 2024 by mohl být konečný účet o další čtyři až pět miliard vyšší. Pokud by vláda nakonec kývla na návrh expertů z Národní ekonomické rady vlády (NERV), celoroční kupony zdraží o 750 až 1500 korun. V praxi by to tak mohlo znamenat, že by řidiči za známku zaplatili místo současných 1500 korun od 2250 do 3000 korun. „Aby se stát mohl starat o dálnice alespoň tak jako dřív, je nutné dorovnání inflace. Počítáme i s mírným poklesem prodejů,“ vysvětlil ekonom Právnické fakulty Univerzity Karlovy a člen NERV Libor Dušek.

Odborníci z Ústředního automotoklubu (ÚAMK) takovéto zdražení označují za neúnosné. Sami se přiklánějí ke zdražení maximálně o stovky korun. „Naši odborníci odhadují, že by mohlo dojít k navýšení ceny známky oproti současné výši o dvacet procent. To by znamenalo cenu 1800 korun za celoroční známku v roce 2024,“ nechal se už dříve slyšet mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Jako příklad ÚAMK uvádí Slovensko, které poplatky za užívání dálnic od ledna zvýšilo. Nově tam stojí celoroční kupon 60 eur (1418 korun při kurzu 23,64 koruny v úterý 28. března) místo 50 eur (1182 korun). Dálniční síť je na Slovensku oproti České republice zhruba poloviční.

Dvojnásobné zdražení nevidí reálně ani ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Zvýšit cenu o 100 procent bych za současné situace pokládal za opravdu neúnosné. Budeme se určitě pohybovat v nižších částkách,“ řekl Kupka v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Zároveň připustil, že cena za vinětu by se mohla každý rok „aktualizovat“ o inflaci. Podobný systém mají v Rakousku.

Jednodenní známka

Resort dopravy také připravuje pro řidiče novinku v podobě jednodenní dálniční známky. Nejedná se však jen o českou záležitost. Jednodenní kupon musí zavést všechny členské státy Evropské unie. Ukládá jim to směrnice o „euroznámkách“, podle níž musí nejpozději do 25. března 2024 rozhodnutí s pravidly zanést do svých zákonů.

To ovšem neznamená automaticky začátek prodeje jednodenních známek. Nejzažším termínem spuštění systému je rok 2030.

Jednodenní dálniční známka se nebude prodávat za jednotnou cenu. Každá země má právo si zvolit svoji vlastní. Ovšem se zásadní podmínkou. Její výše bude moci činit maximálně devět procent z ceny roční viněty. „Jednodenní jízdenku“ by řidiči v Česku podle stanovených pravidel nyní koupili za 135 korun.

V Česku by se jednodenní dálniční známka mohla začít prodávat už ve zmíněném roce 2024. Připouští to i Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) jako správce systému elektronické dálniční známky. „V příštím roce bude zavedena také jednodenní známka,“ řekla k plánovaným novinkám na webu edalnice.cz, kde lze známky zakoupit, ředitelka sekce pro správu finančních zdrojů SFDI Lucie Bartáková.

Termín spuštění novinky ministerstvo dopravy však neupřesnilo. Zájemci musí počkat. „Přesné datum, od kdy si budou moci řidiči jednodenní známku zakoupit a začít využívat, bude oznámeno do poloviny letošního roku,“ sdělil mluvčí resortu Medelský.

Prodeje elektronických dálničních známek od svého spuštění v prosinci roku 2020 rostou. V prvním roce jejich fungování se prodalo 6,1 milionu dálničních známek, v tom loňském to bylo 7,4 milionu kusů. Celkově do konce letošního února řidiči koupili přes 15 milionů kusů za více než 13 miliard korun. Zatímco v předchozích letech šoféři nejvíce kupovali roční viněty, loni v polovině nákupů sáhli po desetidenní známce.

„Důvodem zvýšeného prodeje krátkodobých známek byl návrat zahraničních turistů do Česka po dvou covidových letech,“ zdůvodnil ředitel státního podniku Cendis provozující systém elektronické dálniční známky Jan Paroubek.

Kolik stojí dálniční známka v ČR



• Roční kupon: 1500 korun

• Třicetidenní: 440 korun

• Desetidenní: 310 korun



Eko cena pro vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem je vždy poloviční.