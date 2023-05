Čeští řidiči doufají, že se zdražení dálniční známky příští rok vyhnou využitím možnosti odložení platnosti. Státní podnik Cendis, který má prodej elektronických známek na starost, ale dobu odložení výrazně zkrátí.

Za celoroční dálniční kupony si řidiči od března příštího roku citelně připlatí. Místo nynějších patnácti stovek bude viněta stát 2300 korun | Foto: Deník/Michal Fanta

Za celoroční dálniční kupony si řidiči od března příštího roku citelně připlatí. Místo nynějších patnácti stovek bude viněta stát 2300 korun. Jenže i přes zdražení budou moci šoféři osobních aut brázdit po českých autostrádách rok za současnou cenu. Státní podnik Cendis, který provozuje systém elektronické dálniční známky, zřejmě i kvůli tomu plánuje změnit prodejní podmínky.

O zvýšení ceny dálniční známky informovalo ministerstvo dopravy počátkem května. Důvodem zvýšení je nejen fakt, že se cena neupravovala přes deset let a za tu dobu se počet dálničních úseků téměř zdvojnásobil, ale také děravý státní rozpočet. Díky vyšší ceně stát předpokládá, že vybere více peněz. Zatímco v uplynulém roce to bylo za dálniční známky 5,7 miliardy korun, za rok 2024 by mohl být pomyslný účet tučnější až o pět miliard.

Roční dálniční známka výrazně zdraží, ty kratší ale zlevní a přibude jednodenní

Ovšem jen co resort dopravy oznámil zdražení, šoféři začali hledat způsob, jak ušetřit. A našli ho. Chtějí využít nákupu na poslední chvíli. „Dálniční známku jsem si kupoval letos začátkem května. V příštím roce si ji koupím koncem února a využiji možnosti odložení platnosti o tři měsíce. Tudíž mi to vyjde akorát,“ radí na sociálních sítích uživatel pod jménem Tom.

Takovou možnost uvítali i další řidiči. „Sice mi bude platnost známky končit v červenci, ale pokud si ji koupím poslední den v únoru a odložím o tři měsíce platnost, prodělám 250 korun, ale stále necelých šest stovek ušetřím, oproti tomu kdybych si kupoval už dražší známku,“ reagoval Zdeněk Pokorný.

Jenže úsporné plány řidičů úplně nevyjdou. Státní podnik Cendis totiž radikálně zkrátí posunutí doby platnosti. „Odložit si začátek platnosti dálniční známky o 90 dnů bude možné při jejím nákupu do 31. prosince letošního roku. Při nákupu od 1. ledna 2024 bude možné odložit platnost o 30 dnů,“ informovala mluvčí státního podniku Jana Jandová.

Podnik rovněž očekává zvýšený nápor na systém. Podle mluvčí to bude nejen proto, že si budou chtít někteří motoristé koupit levnější vinětu na poslední chvíli za výhodnější cenu, ale i proto, že stále dost řidičů je navyklých nakupovat v úvodu roku. „I když se nákupy díky klouzavé platnosti rozvolňují do kalendářního roku, většina řidičů na platnost papírových známek plynule s jejich elektronickou verzí navázala. Systém je na prodejní špičku připraven,“ ujistila Jandová.

Automatické zdražování

Na zvyšování cenovky za celoroční dálniční kupon si budou muset šoféři pravděpodobně zvyknout. Resort dopravy totiž připravil mechanismus pravidelné valorizace, tedy zvyšování ceny. Ta by měla začít platit od 1. ledna 2025. Zohledňovat bude nejen meziroční přírůstek nových dálničních kilometrů, ale také meziroční vývoj spotřebitelských cen podle zjištění Českého statistického úřadu.

Dálniční známka výrazně podraží. Osm set navíc? To radši okresky, reagují řidiči

Na základě aktuálních dat by tak celoroční kupon zdražil v roce 2025 o stovky korun. „Automatická valorizace může podle současných odhadů znamenat od roku 2025 vzhledem k makroekonomické predikci ministerstva financí z letošního dubna a plánovanému rozšíření dálniční sítě navýšení u ročního kupónu maximálně o 200 korun, jelikož i valorizaci sazby poplatku z hlediska indexu růstu spotřebitelských cen jsme se rozhodli zastropovat na maximálně desetiprocentní hranici,“ nastínil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Zároveň dodal, že bude záležet na opravdové výši indexu růstu spotřebitelských cen a na tom, kolik dálničních úseků se reálně do poloviny roku podaří otevřít.

O kolik si řidiči za dálniční známku připlatí, zveřejní ministerstvo dopravy vždy nejpozději do konce listopadu. Kromě příštího roku bude nový ceník platný vždy od 1. ledna daného roku.