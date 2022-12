O nové povinnosti rozhodla Evropská unie v rámci směrnice o „euroznámkách“ počátkem letošního roku. Reagovala tak právě na připomínky motoristů, kteří si stěžovali na nutnost kupovat několikadenní dálniční známku jen pro průjezd země. Nejpozději do 25. března 2024 musí všechny členské země rozhodnutí s pravidly zanést do svých zákonů.

Jenže to má háček. Neznamená to, že se automaticky od zmíněného data začnou prodávat v Česku či ostatních zemích Evropské unie jednodenní známky. Na spuštění systému totiž mají státy dalších šest let. To Deníku potvrdilo i ministerstvo dopravy. Kdy začne být novinka pro řidiče k mání na trhu, není zatím jisté. „V současné době hledáme vhodný způsob, jak směrnici o jednodenní známce převést do českého právního řádu,“ říká mluvčí resortu dopravy František Jemelka.

„Klíčová bude přijatá verze zákona, do té doby nelze datum zavedení jednodenních dálničních známek předjímat,“ poznamenává Jemelka. Ten zároveň sdělil, že Česko chce v tomto směru jednat se sousedními zeměmi. Důvodem je podobnost cen.

Sousední Slovensko však nad spoluprací neuvažuje. „Národní dálniční společnost, jako správce výběru úhrady dálniční známky, v současnosti analyzuje a identifikuje technické a aplikační dopady zavedení jednodenní dálniční známky. Nad spoluprací v této záležitosti neuvažujeme, je to interní záležitost každé země,“ píše Deníku mluvčí Ministerstva dopravy a výstavby Slovenska Ivan Rudolf.

Podobné stanovisko zaslal redakci odbor komunikace rakouského Spolkového ministerstva pro ochranu klimatu, životního prostředí, energetiku, mobilitu. Jižní sousedé chtějí však úkol zavést co nejdříve. Zda rok 2024 bude tím, od kdy bude možné v Rakousku zakoupit dálniční známku s platností 24 hodin, neupřesnili. „Jednodenní denní viněta se v současné době připravuje a měla by být vydána včas. A to bez ohledu na opatření v jiných členských státech,“ píše resort.

Naopak v Německu situaci v tomto směru řešit nemusejí, neboť dálnice řidiči osobních aut mohou využívat zdarma. V Polsku se pro změnu platí na některých úsecích mýtné podle počtu ujetých kilometrů.

Zastropování ceny

Evropská unie nezavádí pouze povinnost nabídky jednodenní dálniční známky. Aby jednotlivé členské země nemohly její cenu „přemrštit“, v pravidlech je její maximální hodnota takzvaně zastropována. Každá země si bude moci sice stanovit svoji cenu, ovšem ta bude moci činit maximálně devět procent z ceny pro roční dálniční vinětu. Pokud by se tedy měla dálniční známka prodávat v České republice od příštího roku, šoféři by za ni zaplatili 135 korun. Naproti tomu v současné době desetidenní známka vyjde na 310 korun.

Ministerstvo dopravy už dříve oznámilo, že ceny za dálniční známky zůstanou na stejné úrovni jako posledních deset let. Za roční elektronickou známku zaplatí šoféři 1 500 korun, za měsíční 440 korun a za týdenní 310 korun. Od roku 2024 už by si však řidiči měli připlatit. O kolik, to se ještě neví. Experti z Národní ekonomické rady vlády navrhují zdražení o 750 a 1 500 korun. Roční známka by tak vyšla od 2 250 do 3 000 korun. V takovém případě by za jednodenní dálniční známku řidiči zaplatili od 203 do 270 korun.

Cesta k Jadranu



Čeští řidiči by při cestě k Jadranu výrazně ušetřili za průjezd Slovinskem. To totiž nabízí nyní „nestandardní“ týdenní kupóny za 15 eur (360 korun). Podle nových pravidel by zhruba třičtvrtě hodiny trvající cesta Slovinskem měla být o poznání levnější. Za jednodenní známku by při současné ceně roční viněty 110 eur (2 640 korun) řidiči zaplatili 237 korun.



V Rakousku, kde roční kupon vyjde na 93, 80 eur (zhruba 2 300 korun) a kde lze zakoupit rovněž desetidenní známku, by „povolenka“ na jeden den využití dálnice stála 207 korun.