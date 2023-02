Zdražení dálničních známek je podle ministra vzhledem k rozšiřující se dálniční síti nezbytné. Bez toho by se podle něj výběry z nich začaly v brzké době snižovat. Stát přitom potřebuje výnosy z dálničních známek pro další investice do dopravní infrastruktury. O kolik známky zdraží, zatím zřejmé není, podle ministra to ovšem musí být únosné pro řidiče. Kupka v předchozích týdnech připustil možnost tzv. rakouského modelu, který ceny známek mění každoročně o inflaci.