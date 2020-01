Britské ministerstvo dopravy ani aerolinky se k situaci nevyjádřily, Sky News se odvolávají na své zdroje. Pokud by nedošlo k dohodě, během půl roku by došlo ve Velké Británii k dalšímu velkému krachu: loni na podzim padly Thomas Cook Airlines. Flybe zaměstnává přes dva tisíce lidí, provozuje 75 letadel. Nový majitel slíbil do ztrátových aerolinek napumpovat 100 milionů liber.

Flybe continues to provide great service and connectivity for our customers while ensuring they can continue to travel as planned. We don’t comment on rumour or speculation.