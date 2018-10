České dálnice budou mít další bezplatné úseky. Podívejte se, které to jsou

Ministerstvo dopravy se rozhodlo rozšířit bezplatné užívání dálnic o další úseky v celkové délce 13 kilometrů. Bez poplatku už je 199 kilometrů dálnic, které většinou tvoří obchvaty měst nebo jimi prochází silnice I. třídy. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Sýbek Jaroslav

„Letos jsme se rozhodli vyhovět žádostem Královehradeckého kraje a Ministerstva životního prostředí o vynětí části dálnic, které slouží jako obchvaty, ze zpoplatnění. Jsou to Frýdek-Místek–Dobrá na D48, Sedlice–Kukleny na D11 a Sedlice–Opatovice na D35. K současným 186 vyjmutým kilometrům přibyde dalších 13 kilometrů, které mohou řidiči od příštího roku využívat bezplatně,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

I letos jsme se rozhodli vyhovět některým žádostem o vynětí části dálnic, které slouží jako obchvaty, ze zpoplatnění. Letos jsou to Frýdek-Místek–Dobrá na D48, Sedlice–Kukleny na D11 a Sedlice–Opatovice na D35. K současným 186 vyjmutým kilometrům přibyde dalších 13 km. — Dan Tok (@tok5934) 23. října 2018

Královehradecký kraj i Statutární město Hradec Králové ve své zásadní připomínce argumentovaly, že úseky dálnice D11 a D35 tvoří fakticky jihozápadní obchvat města a v nemalé míře slouží i pro místní dopravu.

„Uvedené úseky dálnic představují vhodnou trasu i pro dálkovou tranzitní dopravu. Jde o směr od Náchoda a Trutnova (příjezd do Hradce Králové po silnici I/33), od Jičína (příjezd do Hradce Králové po silnici I/35) a od Nového Bydžova (po silnici II/324) pokračující dále do Pardubic (po silnici I/37) a opačně.

Za současného stavu musí tato tranzitující vozidla, která nemají kupón časového zpoplatnění a tomuto druhu zpoplatnění podléhají, užít silnice na území města Hradec Králové (I/35, I/31 a I/37), případně silnici II/324 na území obce Opatovice nad Labem,“ uvádí v připomínce kraj a město.

Ministerstvo životního prostředí pak ve své zásadní připomínce požadovalo vyjmout část dálnice D48 v úseku Frýdek-Místek-Dobrá. „Důvodem uvedeného požadavku je zhoršená kvalita ovzduší v obci Dobrá, která je způsobena intenzivní automobilovou dopravou realizovanou na komunikaci II/648 (vedoucí středem města), neboť jízdou po II/648 se řidiči vyhýbají placenému úseku dálnice D48,“ uvedlo ministerstvo.

Známka není od začátku letošního roku potřeba na D3 kolem Veselí nad Lužnicí, na D6 mezi Chebem a Karlovými Vary, na D55 kolem Otrokovic, bez poplatku je také D52 u Pohořelic nebo část dálnice D46 u Hněvotína, což umožňuje bezplatné využití obchvatu Olomouce na dálnici D35.

V minulosti byly od poplatku osvobozeny úseky na D1 kolem Brna, nebo na dálnici D3 kolem Tábora, D6 u Chebu a D10 kolem Mladé Boleslavi. V další vlně pak ministerstvo dopravy umožnilo bez poplatku vjezdy do Prahy pro obyvatele okolních obcí kolem Prahy, tzn. úseky na D6, D7, D10 a D11.

Prodej dálničních známek stále roste

„V prodeji dálničních známek se tyto změny neprojevily, naopak jejich prodej každým rokem stoupá. Loni se vybralo 5,027 miliard korun, což bylo o 268 milionů korun více než v roce 2016 a o 561 milionů korun více než v roce 2015,“ říká Ťok.

V roce 2014, kdy nebyl ze zpoplatnění vyjmut žádný úsek, se prodalo 5,446 milionů kusů dálničních známek, v roce 2016 to bylo téměř o 841 tisíc kusů více a v roce 2017 o dalších téměř 343 tisíc kusů více. Obdobný trend zvýšených prodejů pokračuje i v roce 2018.

Prodej ročních dálničních kupónů pro rok 2019 hmotnostní kategorie do 3,5 tuny bude zahájen nejpozději k 1. prosinci. Kupóny s dobou platnosti na jeden měsíc nebo deset dnů vstoupí do prodeje s novým rokem. Ceny kupónů pro rok 2019 zůstávají stejné jako u kupónů letošního roku. Roční kupón pro rok 2018 má platnost od 1. prosince 2018 do 31. ledna 2020 a jeho cena je 1500 korun. Cena měsíčního kupónu činí 440 korun a cena desetidenního kupónu je 310 korun. Nové dálniční kupóny budou kvůli jejich zvýšené ochraně proti padělání opět opatřeny bezpečnostními prvky.