Další investice. Armáda koupí 80 lehkých obrněných vozidel

Armáda nakoupí 80 lehkých obrněných vozidel na podvozku Iveco za 5,1 miliardy korun, píše server Euro. První by měla získat v roce 2020, do dalších dvou let pak všech 80. Lehké obrněné vozy jsou určeny pro jednotku radiačního průzkumu v Liberci, která má vynikající reputaci, její vybavení ale podle ministerstva obrany zastarává. Vláda kontrakt projednala už před rokem, smlouva by měla být podepsaná v září.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Ministr Lubomír Metnar (za ANO) nákup odsouhlasil minulý čtvrtek během jednání vedení resortu, uvedl server. Jde tak o jeho první velké rozhodnutí po nástupu do čela ministerstva. Podpis smlouvy odkládali ministr obrany Martin Stropnický (ANO) i jeho nástupkyně Karla Šlechtová (za ANO), která chtěla další posudek na cenu. Vozidla budou sloužit k automatickému zjišťování přítomnosti radioaktivních, chemických a biologických látek v prostoru, taktickému odběru vzorků a zpracování a odesílání informací vojenským jednotkám. ČTĚTE TAKÉ: Nejen pro válčení. Gripeny dokážou hasit požár Armádě je do konce roku 2022 dodá státní podnik Vojenský výzkumný ústav, který je oprávněn k nakládání s bojovými chemickými látkami nezbytnými k testování vozidel. Podvozky budou od italské automobilky Iveco, od níž má nyní česká armáda víc než stovku terénních vozů. Loni v září představili chemici prototyp vozu při slavnostním nástupu před libereckou radnicí. Oproti současným průzkumným vozům má na vyšší úrovni přístrojové vybavení i detekční prostředky. Přístroje rozpoznají nejen bojové látky, ale využít je lze například i k měření průmyslových škodlivin. Většina měření se dělá automaticky, navíc pro měření venku může posádka v rizikových místech vyslat speciálního robota. ČTĚTE TAKÉ: Dvě procenta HDP na obranu již příští rok? Nereálné, říkají politici Nový typ poskytuje v zamořeném území také lepší ochranu posádce, kabina se dá hermeticky uzavřít. Součástí vybavení průzkumného vozu je kamera pro noční vidění, k obraně slouží kulomet nebo dýmovnice. Zbraňovou stanici může posádka ovládat dálkově z kabiny. "Nesmím pominout pancéřovou ochranu osádky, jak proti projektilům, tak zemním výbuchům," řekl tehdy velitel 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci Karel Navrátil. ČTĚTE TAKÉ: Slováci modernizují armádu. Nakoupí nejpokročilejší americké stíhačky F-16

Autor: ČTK