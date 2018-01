Další krok v boji proti dezinformacím. Facebook zakáže reklamy na kryptoměny

Návrat Jaromíra Jágra na Kladno mění první hokejovou ligu. Dejme tomu, že by se Jaromír Jágr rozhodl zahrát si doma v Kladně za domem kuličky. Mazaní manažeři by hned zjišťovali, zda by se cvrnkací show dala přesunout do O2 areny, davy lidí by dlouhé hodiny stály frontu na vstupenky, byly by popsány stohy papíru a natočeny hodiny oslavných reportáží. Že je to přehnané? Možná, ale jen trochu.