Další mosty v metropoli čeká demolice. Omezení se dotkne provozu na dálnicích

/FOTOGALERIE/ Kontrola pražských mostů v majetku Technické správy komunikací odhalila další mostní konstrukce ve špatném stavu. Tři mosty na východním okraji Prahy v Horních Počernicích čeká příští rok buď zbourání, nebo rozsáhlá oprava.

Dálniční mosty v Horních Počernicích čeká buď demolice, nebo rekonstrukce.Foto: MČ Praha 20

Všechny mosty v majetku TSK (Bystrá přes D10 na Satalice), Ve Žlíbku (přes D10 na Radonice) a Božanovská (přes D11) jsou ve špatném stavu, uvedla Městská část Praha 20 na svých webových stránkách. „Mosty jsou ve špatném technickém stavu a nyní probíhá projektová příprava na jejich kompletní rekonstrukci (částečnou demolici nosné konstrukce), opravu anebo přestavbu. Předpoklad zahájení prací je 2019/2020,“ řekla mluvčí TSK Barbora Lišková.

Provoz na mostu Bystrá přes D10 bude omezen pro vozidla nad 16 tun s podmínkou semaforem řízeného kyvadlového provozu prostředkem mostu. Mosty Žlíbek a Božanovská mají omezení na 12, respektive 14 tun. Jako první by se měl opravovat most Bystrá, poté Božanovská.

Oprava omezí provoz na dálnicích

Omezení provozu se dotkne výrazně i provozu, hledání objízdných tras zatím pokračuje. Demolici a opravu mostů budou každopádně doprovázet velká omezení i na dálnicích D10 na D11, jde o úseky s jednou z nejvyšších dopravních intenzit v zemi.

K zemi mají jít mosty, které vznikly v 80. letech minulého století. TSK už jejich opravu připravuje ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic, které na obou dálničních úsecích plánuje rozšíření na šest pruhů. „Jsme v kontaktu s ŘSD, aby se za pár let nemusel kvůli rozšíření dálnice most znovu bourat,“ vysvětlila Lišková.

Technický stav mostů v Praze se stal jedním z velkých témat posledních let, problematika se začala výrazně řešit především po pádu lávky v Troji do Vltavy nebo po uzavření Libeňského mostu. Aktuálně probíhá například diagnostika Hlávkova mostu nebo mostu Legií.

Na opravy 10 až 12 miliard korun

Do dvou let má začít velká oprava Barrandovského mostu, kde probíhá aktuálně průzkum a příprava projektu. Naopak bourání čeká most u Vltavské, který musel být v říjnu uzavřen a nouzově podepřen. Koalice by do konce svého volebního období chtěla také začít se stavbou Dvoreckého mostu mezi Podolím a Smíchovem.

V Praze je ve špatném stavu jedna třetina mostů. Na jejich opravy a na rekonstrukce silnic chce nové vedení Prahy vynaložit 10 až 12 miliard korun ročně. TSK podle Liškové už připravuje opravu celkem 130 mostů v Praze, které jsou podle posledního hodnocení ve špatném nebo velmi špatném stavu. „Všechny z nich jsou ve fázi rozpracovanosti příprav opravy nebo demolice,“ dodala Lišková.