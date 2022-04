O opravě nádraží v Krásné Lípě se mluví několik let. Deník poprvé psal o tom, že již brzy na rekonstrukci dojde v roce 2017. „Správa železnic může díky pravomocnému stavebnímu povolení pokračovat v přípravě rekonstrukce nádražního objektu v Krásné Lípě na Děčínsku. Kromě kompletní opravy se v něm vzhledem k turistické oblibě počítá i se vznikem ubytovacích prostor,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda s tím, že by zde mělo vzniknout deset ubytovacích pokojů. Během rekonstrukce se počítá s novou fasádou nebo střechou, součástí projektu je také zateplení budovy nebo výměna oken a dveří.

Při prvotních úvahách měly náklady na opravu dosáhnout přibližně 25 milionů korun, nyní správce železniční infrastruktury počítá s dvojnásobnou částkou. Ta se ale ještě může vinou neustále rostoucích cen stavebních materiálů ještě zvýšit. „Náklady na realizaci všech úprav nádraží se v současné době kvůli vývoji cen obtížně předvídají. Konkrétní částku budeme znát až po veřejné soutěži,“ doplnil Dušan Gavenda.

O opravu nádraží usiluje dlouhé roky také samo město Krásná Lípa. Právě město by po domluvě se Správou železnic mělo mít na starosti využití spodní části nádraží. „V přízemí by měla být malá nádražní restaurace. Na její provoz si pravděpodobně vezmeme partnera, nechceme ji provozovat sami. Kromě toho tu bude také bezobslužná expozice o Českém Švýcarsku,“ přibližuje městské záměry starosta Jan Kolář. Pravděpodobně zde bude prostor i pro další služby. Uvažuje se například o zřízení veřejné prádelny, která by mohla sloužit projíždějícím turistům nebo lidem ubytovaným v apartmánech.

Krásnolipské nádraží mohl přitom potkat podobný osud, jako řadu drážních budov v okolí. Uvažovalo se i o jeho demolici a nahrazení prefabrikátovou stavbou jako v Zahradách nebo alespoň o jeho ubourání jako například ve Varnsdorfu. Obnovu, kterou Správa železnic nakonec zvolila, oceňuje i ředitel destinační agentury České Švýcarsko Jan Šmíd.

„Je to cesta, jak podobná odlehlejší nádraží udržet při životě a jak je oživit. Může to být i dobrý byznysplán pro SŽ,“ myslí si Šmíd a poukazuje na obnovené nádraží na Jedlové, kde také vznikly apartmány. Ty jsou již nyní během víkendů plné a kalendář se provozovateli již plní také na hlavní turistickou sezónu.

Správa železnic se tak snaží najít nové využití pro rozlehlé nádražní budovy, pro které díky změnám na železnici a především postupující modernizaci již nemá plné využití. Kromě apartmánů jako na Jedlové slouží nádražní budovy například i dětem. Po rekonstrukci děčínského východního nádraží se SŽ domluvila s městem na pronájmu celého prvního patra výpravní budovy. V tom tak od začátku tohoto roku působí dům dětí a mládeže, který zde má například kroužky železničního modelářství.