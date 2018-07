Další německá automobilka je obětí dieselgate. Opel čeká oficiální slyšení

Výroba - Výroba Tiskaři 21 000 Kč

Pracovníci polygrafie Operátor výroby tiskových forem. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Uchopte svou příležitost a staňte se součástí týmu firmy PANFLEX, s.r.o. , Více o firmě na www.panflex.cz , Firma PANFLEX, s.r.o. , pobočka Hnojice, hledá další zaměstnance a to na pozici: , , Operátor výroby tiskových forem, Požadavky na uchazeče , - středoškolské vzdělání nejlépe technického směru, - počítačová gramotnost (aktivní uživatelská znalost word, e-mail, internet.....) , - praxe v polygrafii je výhodou, ne podmínkou , - manuální zručnost, technické a organizační myšlení, - dobrý zdravotní stav (práce s břemeny nad 15 kg, zrakově náročnější práce), - aktivní řidič sk. B, - pečlivost, zodpovědnost, , , Nabízíme: , - zaměstnání u stabilní a ekonomicky silné společnosti , - Nabízíme: , - zaměstnání u stabilní a ekonomicky silné české společnosti , - zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, dopravu do zaměstnání, důchodové připojištění,možnost osobního rozvoje - zvyšování kvalifikace, příspěvek na výuku cizího jazyka) , Možnost ubytování, svozu zaměstnanců do práce, práce v turnusech , - odpovídající finanční ohodnocení , - možnost osobního rozvoje, dalšího vzdělávání , - příjemný pracovní kolektiv , - nástup možný ihned. Pracoviště: , . Informace: , .