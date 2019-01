Stavba dálnice D11 mezi Hradcem Králem a Smiřicemi se opět komplikuje. Sdružení stavebních firem Eurovia CS, Metrostav a Swietelsky, které mělo úsek vybudovat, v úterý oznámilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podmínečné odstoupení od smlouvy. Stěžují si, že jim ŘSD nepředalo staveniště, jak se zavázalo. Firmy to oznámily v tiskové zprávě. Podle ŘSD však firmy pouze chtějí za stavbu více peněz.

„Po dokončeném archeologickém průzkumu je prostor budoucí stavby ve stavu, který není v souladu s uzavřenou smlouvou, na což jsme ŘSD opakovaně upozornili. Ředitelství silnic a dálnic se přitom nijak nemá k tomu, aby plochy určené pro výstavbu do potřebného stavu uvedlo,” uvedl ředitel Eurovie CS Martin Borovka.

„Pokud by nás ŘSD požádalo, mohli bychom pozemky do patřičného stavu upravit. ŘSD by si to u nás podle platných pravidel ale muselo objednat – a to neudělalo. ŘSD bohužel nekoná, čas běží a tím se zkracuje doba, která byla vyhrazena pro vlastní stavební práce,” dodal Borovka.

Ředitelství silnic a dálnic mělo podle smluvních podmínek lhůtu dvanácti měsíců, aby od podání nabídky sdělilo termín zahájení prací. Tato lhůta vypršela v loni v září a ŘSD podle konsorcia ani nereagovalo na výzvy k vyřešení dané situace. Práce proto nemohly dosud začít. Zhotovitelům přitom od podpisu smlouvy v srpnu 2018 běží lhůta pro výstavbu.

„Kvůli nepřipravenosti staveniště je nebylo dodnes možné převzít a stavební práce nemohly začít. Termín dokončení stavby je přitom závazně stanoven ve smlouvě,“ uvedla Eurovia. V případě, že ŘSD urychleně situaci nevyřeší, hodlá konsorcium od smlouvy definitivně odstoupit.

Ve hře je navýšení rozpočtu na stavbu

ŘSD argumenty stavebních firem odmítlo. Ve svém prohlášení uvedlo, že sdružení firem pod vedením společnosti Eurovia požaduje po ŘSD za stavbu D11 v úseku Hradec Králové – Smiřice více peněz než vysoutěžilo.

„Za původní cenu 2,6 miliardy korun za 15 kilometrů dálnice odmítají stavební firmy dálnici postavit. Stavba byla oficiálně zahájena loni v říjnu, firmy odmítly formálně staveniště převzít, aby dostaly ŘSD pod tlak a získaly víc finančních prostředků, než jim umožňuje aktuální smlouva,“ uvedl Jan Studený, tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

„Společnost Eurovia svou nabídku na stavbu D11 kalkulovala stejně jako ostatní uchazeči v soutěži a podpisem smlouvy i symbolickým poklepáním 2. října 2018 se za vysoutěženou cenu postavila. Nyní bez ohledu na výsledek výběrového řízení chce více peněz. Nejen rostoucí ceny asfaltu ovlivňují úplně všechny stavební firmy. Pokud bychom dali více peněz jedné společnosti, okamžitě začnou podmínečně odstupovat od smluv firmy na dalších stavbách dálnic D1, D6, D35 i na navazujícím úseku D11 do Jaroměře,“ řekl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa s tím, že zhotovitel dostal veškeré potřebné pokyny, které reagovaly na změny na staveništi, do dnešního dne je však neprovedl.

Úkolem Ředitelství silnic a dálnic je podle jeho slov postavit dálnici včas podle dohodnutého harmonogramu a ve vysoutěžených cenách. „Nyní vyjednáváme o způsobech řešení, aby mohla stavba pokračovat a abychom v roce 2022 mohli otevřít 22,4 kilometrů nové dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře,“ dodal Kroupa.

Stavba úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic v délce 15,5 kilometru začala slavnostně 2. října 2018 za přítomnosti premiéra Andreje Babiše (ANO). Eurovia CS ve sdružení s firmami Metrostav a Swietelsky měla úsek postavit za 2,59 miliardy korun bez DPH. Hotový měl být v roce 2022. Stavba ale dosud nezačala. Dálnice D11 zatím končí v Hradci Králové.

Pracuje i na D3 a modernizaci D1

Firmu Eurovia CS vlastní od roku 2006 francouzská Eurovia, která je součástí nadnárodního koncernu Vinci. Eurovia CS působí v České republice a na Slovensku a dvě třetiny objemu jejích prací připadají na výstavbu a rekonstrukci silnic a městských komunikací.

Naposledy uzavřela s ŘSD v polovině ledna smlouvu na opravu dutin na úseku dálnice D1 mezi 90. kilometrem u Humpolce a 104. kilometrem u Větrného Jeníkova.

Zakázku na sanaci dutin za 63 milionů korun ŘSD vypsalo poté, co na konci loňského roku ukončilo spolupráci se sdružením, které mělo celý úsek modernizovat. Úsek by měl být podle vyjádření mluvčího ŘSD Jana Rýdla zprovozněný v druhé polovině února.

Eurovia CS však také stavěla například dálniční úsek D3 mezi Borkem a Úsilným nebo část dálnice D11 mezi Osičkami a Hradcem Králové. Loni v říjnu pak začala práce na modernizaci úseku dálnice D1 od 21. kilometru u Mirošovic po 29. kilometr u Hvězdonic.