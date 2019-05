Měsíc poté, co České dráhy neuspěly u Městského soudu v Praze se žalobou, ve které se domáhaly zrušení rozhodčího nálezu, poputuje ještě případ k Vrchnímu soudu. K němu se České dráhy odvolaly.

„Představenstvo firmy rozhodlo, že se ještě odvoláme,“ potvrdil mluvčí Českých drah Radek Joklík. České dráhy už mohou na sporu prodělat jen peníze navíc za advokáty, více než miliardovou sankci přiznanou Škodě rozhodčím soudem už zaplatily.

České dráhy si u Škody Transportation objednaly dvacet lokomotiv, které výrobce dodal s více než čtyřletým zpožděním. Škoda obhajovala pozdní dodání změnou předpisů během vývoje lokomotiv a obrátila se na arbitrážní soud s požadavkem na doplatek kupní ceny a inflaci. Škoda po dopravci žádala zhruba 1,4 miliardy korun.

Nárok na necelou miliardu

Dráhy protižalobou uplatňovaly nárok na necelou miliardu jako smluvní pokutu za zpoždění dodávky, k tomu si dráhy už v minulosti strhly z plateb pro Škodu přes 200 milionů. Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře v roce 2015 překvapivě rozhodl, že více než miliardu korun musejí zaplatit České dráhy.

Dráhy následně podaly žalobu u Městského soudu v Praze a pokusily se verdikt rozhodčího soudu ještě zvrátit. V březnu ji ale soud zamítl. Soudkyně Monika Vacková tehdy poukázala na to, že nemůže přezkoumávat samotný verdikt rozhodčího soudu, ale pouze to, zda při rozhodování nebyla porušena procesní pravidla. Dráhy doplatily především na to, že se ve smlouvě zavázaly k tomu řešit spor u rozhodčího soudu, České dráhy namítaly například podjatost jednoho z arbitrů.