Další skandál v CEFC. Tajemník výboru byl zapleten do nelegálního prodeje zbraní

Tajemník výboru firmy China Energy Fund Committee Patrick Ho Čch'-pching byl zapleten nejen do úplatků africkým politikům, ale i do nelegálního prodeje zbraní do Libye a Kataru. S odkazem na americkou prokuraturu to uvedl list South China Morning Post. Muž nyní čeká v USA na soud. Předsedou výboru byl šéf firmy CEFC China Energy Jie Ťien-ming, který i přes své vyšetřování zůstává poradcem českého prezidenta Miloše Zemana.

Prezident Miloš Zeman (vpravo) a předseda čínské společnosti CEFC Jie Ťien-ming (vlevo).Foto: ČTK/Lucie Mikulášková

Výbor China Energy Fund Committee je označován za nadaci CEFC China Energy, která ho financovala. Ho byl generálním tajemníkem výboru, informoval hongkongský list South China Morning Post. ČTĚTE TAKÉ: Někdejší šéf CEFC měl uplácet čínského činitele. Zemanovým poradcem zůstává Ho podle listu nabízel čadskému prezidentovi Idrissu Débymu úplatky ve výši dvou milionů dolarů (v přepočtu zhruba 44,5 milionů korun) výměnou za licence v ropném průmyslu. Ve výboru tehdy zastával předsednickou funkci ve výboru Jie Ťien-ming. Zeman Jie Ťien-minga jmenoval v roce 2015 svým zvláštním ekonomickým poradcem. Zůstane jím, dokud nebude odsouzen, uvedl již dříve prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Lukrativní zakázky Po zatčení Hoa se konglomerát CEFC od neziskového výboru distancoval s tím, že není zapojen do žádných obchodních aktivit skupiny. Peníze prý Ho posílal s cílem získat lukrativní zakázky také ugandskému ministrovi zahraničí Samu Kutesaovi a ugandskému prezidentovi Yowerimu Musevenimu. ČTĚTE TAKÉ: Převzetí čínské CEFC posuzuje ÚOHS. Na žádost CITIC Hongkongský list také hovoří o Hoových emailech. V jednom z nich totiž Ho informuje předsedu Jie Ťien-minga o setkání s Débym. To se uskutečnilo 11. listopadu 2014 v hlavním městě Čadu N'Djameně. Z emailu vyplývá, že Hoa do Čadu doprovázel výkonný ředitel CEFC China Energy Cang Ťien-ťün, uvádí SCMP. Prokuratura ve 32stránkovém dokumentu popisuje, jak Ho dojednával přes nejmenovaného prostředníka obchody se zbraněmi. Vedle prodeje vojenského materiálu do Libye a Kataru nabízel i dodávky do Jižního Súdánu, kterým již roky zmítá občanská válka. Podle prokuratury se nezákonný prodej zbraní do Libye a Kataru odehrál v roce 2015, napsal SCMP. Prodej se uskutečnil mimo americké území a prokuratura proti Hoovi nevznesla obvinění. Informace chce ale obžaloba využít jako důkaz při mapování Hoových aktivit, které v zájmu CEFC China Energy vyvíjel v Africe, Asii i na Blízkém východě. Majetek CEFC v Česku dosahuje hodnoty přes 1,5 miliardy eur (37 miliard korun). Jedna z deseti největších čínských společností vlastní desítku významných nemovitostí v Praze, například budovu bývalé Živnobanky, kancelářské budovy Florentinum či stadion Eden ve Vršovicích. Na Malé Straně vlastní luxusní hotel Mandarin Oriental Prague, na Hradčanském náměstí jí pak patří Martinický palác. ČTĚTE TAKÉ: Čínská CEFC prodává nemovitosti za 65 miliard korun

