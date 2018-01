Skandál v H&M. Vzor na dětských ponožkách prý připomíná znak pro Alláha

Oděvní gigant se podle serveru za toto nedopatření ihned omluvil s tím, že podobnost byla „zcela náhodná.“

„V H&M se vždy snažíme nabízet výrobky, o kterých jsme přesvědčeni, že je naší zákazníci ocení,“ uvedla Petra Buchingerová, mluvčí společnosti. „Motiv na ponožkách představuje figurku Lego. Jakýkoliv jiný význam je zcela náhodný a omlouváme se, pokud tento motiv někoho urazil,“ dodala.

Mnozí uživatelé twitteru však tuto možnost odsoudili s tím, že se jedná o nesmysl. "H&M je nejlepší příklad toho, kam až může zajít politická korektnost… k hysterii," píše jeden z nich.

@HM is the best example of what #politicalcorrectness and #identitypolitics can lead to in combination with self-denial: Hysteria "New posse at H&M: This time it's about socks. Wave line or "Allah"lettering?" https://t.co/rA0T0G8IDt