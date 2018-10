Další svěřenský fond na scéně. Majetek do něj převede miliardář Valenta

Senátor a miliardář Ivo Valenta (Soukromníci) převede nejpozději začátkem příštího roku svůj majetek do svěřenského fondu. Důvodem je to, že ho zajímá hlavně politika. Napsal to dnes server iROZHLAS.cz. Valentovi patří mimo jiné loterijní společnost Synot Tip či většinový podíl ve společnosti Our Media, do které spadá například regionální televize Praha TV a Brno TV1, portál Parlamentní Listy či slovenský deník Pravda a jeho web Pravda.sk.

Ivo Valenta.Foto: DENÍK/Jan Karásek

"Budu své podnikání převádět do svěřenských fondů," řekl serveru Valenta. "Dnes se podnikání věnují hlavně bratr a management. Já mám jenom makro čísla," dodal. Pro Valentu je nyní hlavní politika, řekl. "Jak jsem se sem (na Slovácko) před dvěma roky přestěhoval, tak mě ten region znova vtáhl dovnitř. Baví mě to a chtěl bych tomu pomoct," podotkl. Valenta je senátorem za Uherské Hradiště. Valenta také popřel mediální domněnky, že plánuje prodat svůj podíl ve společnosti Our Media. Nadále tak platí, že je vlastníkem 70 procent, zbylých 30 procent ve firmě patří Michalu Voráčkovi. ČTĚTE TAKÉ: Ťok plánuje prodat část ČD Carga. Nákladní dopravce potřebuje investice Valenta patří k nejmovitějším zákonodárcům. V roce 2016 si podle majetkového přiznání člena horní komory přivydělal zhruba 2,55 miliardy korun, a to zejména prodejem cenných papírů. Společnost Synot Tip patří k nejvýznamnějším subjektům na českém loterijním trhu. Loni utržila 4,89 miliardy korun. Společnosti skupiny Synot podnikají například na Slovensku, v Lotyšsku, Albánii, Kosovu, Vietnamu, Řecku, Španělsku, Gruzii a dalších zemích. Skrze firmu Synot Real Estate vlastnila skupina Synot v roce 2017 zhruba 120 nemovitostí a víc než 620 pozemků, měla tak aktiva za 2,2 miliardy korun. Valenta vlastní také Základní školu ORBIS ve Zlíně a Vysokou školu Karla Engliše v Brně. ČTĚTE TAKÉ: Česká obchodní inspekce si posvítila na dobíjecí stanice pro elektromobily Do svěřenských fondů převedl svůj miliardový majetek také premiér Andrej Babiš (ANO). Musel tak učinit, aby dodržel zákon, protože členové vlády a další politici nesmějí vlastnit média. Zákon také zakazuje firmám spoluvlastněným členy vlády ucházet se o nenárokové dotace, veřejné zakázky a investiční pobídky. Podle organizace Transparency International (TI) ale Babiš svůj holding Agrofert nadále ovládá, obrátila se kvůli tomu k Evropské komisi. Babiš to popírá.

