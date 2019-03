Ke strávníkům v Olomouckém kraji se nakonec dostalo pouze 30 kilogramů – místo více než dvou tun, které doputovaly do skladu na Olomoucku.

Firma preventivně již minulý týden poslala veškeré maso zpět polskému dodavateli a toho vyměnila za výrobce z České republiky.

„Postupně se dohledávaly cesty, kam bylo maso závadných šarží distribuováno, a to přímo v Polsku. Část mraženého kuřecího masa skončila u firmy v Lounech v Ústeckém kraji. V Polsku však bylo zjištěno, že maso závadných šarží bylo dodáno také do olomoucké pobočky společnosti Made Group,“ vysvětlovala Eva Bardoňová z Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj, proč veterinářům trvalo zhruba týden, než mohli zasáhnout.

Laboratorní vyšetření v minulém týdnu potvrdilo přítomnost tří různých sérotypů salmonel v osmi šaržích mraženého drůbežího masa, z nichž byly vzorky odebrány ve skladu společnosti Petr Novotný – Gastroplus v Lounech.

V některých vzorcích se nacházelo hned více sérotypů salmonel najednou. Šarže byly vyráběny v různých termínech. Tři z nich 8. prosince 2018, zbývající v období od 3. do 14. února 2019.

„Vyrazili jsme do olomouckého skladu, kde však již žádné toto maso nebylo nalezeno, neboť společnost již maso preventivně vrátila výrobci. Všechno, co měla od stejného dodavatele, včetně šarží z prosince a února, poslala zpět, aniž by věděla, že tyto šarže mohou být závadné. Díky tomu se více než dvě tuny problematického masa nedostaly ke spotřebiteli, to se stalo v případě jen 30 kilogramů, které byly bez následků zkonzumovány,“ popisovala úterní výjezd Bardoňová.

Závadné maso vařili i ve školních jídelnách

Před dvěma týdny řešili veterináři v Olomouci dvě tuny chlazeného kuřecího masa stejné šarže, u které Státní veterinární správa prokázala salmonely.

Protože se na závadnost chlazených prsních řízků přišlo později, v té době již skončila expirace čerstvého masa, bylo už zkonzumováno strávníky. Většinou v provozovnách veřejného stravování – byly mezi nimi restaurace i školní jídelny.

„Tomuto nebylo možné naší společností předem zabránit přes nastavené kontrolní mechanismy. Vzhledem k tomu, že výrobce měl problémy, veškeré zboží jsme po dohodě s ním preventivně vrátili do výrobního závodu. Po vrácení zboží bylo zjištěno, že i v mraženém mase jsou salmonely. Spolupráci s tímto výrobcem jsme proto ukončili. Kuřecí stehna již nakupujeme od českého výrobce, společnosti Rabbit,“ sdělil ve středu Deníku ředitel olomoucké pobočky Made Group Jan Novotný.

Na aféru s polským masem v minulém týdnu zareagovali někteří odběratelé společnosti Made Group, například Školní jídelna Šternberk, kde skončila část závadné šarže chlazeného masa.

Ředitel Martin Hrubý se postavil za firmu jako za seriózního partnera, ale do odvolání pozastavil odběr kuřecího masa od této společnosti.

„Tito odběratelé si neuvědomují, že toto maso mohli nakoupit od jakéhokoliv jiného distributora,“ upozornila Bardoňová.

Zprávy o nákaze strávníků nemají

Hygienici nemají zprávy o nákaze salmonelózou. Zdravotní problémy po konzumaci kuřecího masa jim na Olomoucku nikdo nehlásil.

„Může se stát, že dodavatel dodá do provozovny maso, které může obsahovat patogen, ale pokud se v provozovně stravovacích služeb dodržují zásady osobní a provozní hygieny, správné technologické postupy, pak se nestane, že by v konečném produktu patogen zůstal a strávníkovi způsobil zdravotní komplikace,“ uvedla Jitka Švecová z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.