Dan Bell: V tvorbě map mě inspiroval Tolkienův Hobit, kreslit budu i Česko

„Prodal jsem už přes tisíc kusů a chystám se vytvořit i české mapy, třeba Šumavu nebo Krkonoše,“ vypráví sympatický Brit.

Jak jste se vůbec k takové práci dostal? Bylo to jen proto, že máte rád Tolkienovy příběhy?

Byla to spíš náhoda. Tolkiena mám opravdu rád, vždyť jsem jeho první knihu přečetl už v desíti letech, ale k samotnému kreslení map jsem se skutečně nedostal záměrně. Nejprve jsem jen tak pro radost nakreslil mapu Středozemě, kterou jsem pak sdílel na sociálních sítích. Překvapilo mě, jak velkou odezvu měla, a tak mě napadlo, že bych takový styl mohl aplikovat i u dalších. To jsem taky udělal, vytipoval jsem si přesný styl a použil jej u map reálných, světových.

Takže jste nezačal rovnou světovými národními parky, což je vlastně dneska vaše doména, že?

Nikoli, odstartoval jsem pouze a jen slavnou Středozemí (usmívá se). Pak jsem pokračoval Hobitínem, Krajem, udělal jsem třeba i Západozemí z Písně ledu a ohně… A až poté jsem přeskočil k britským národním parkům.



Jak dlouho se už kreslením map živíte?

Od loňského září, tehdy jsem poznal, že bych si svým koníčkem mohl i vydělávat. Řekl bych, že byznys od té doby také značně vyrostl, mapy jsou nyní velmi populární. Národní parky Velké Británie jsem nicméně již dokončil, takže se teď soustředím na ty světové. Nejvíce asi na americké.

Kolik map jste již dokázal prodat?

Dosud je to zhruba tisíc a jedno sto map, takže docela dost, jde to dobře. Těší mě, že lidé mají takový zájem.



Čím jste se živil předtím?

Pracoval jsem třeba v obchodě s outdoorovými potřebami, jsem ale hlavně vystudovaný entomolog (věda zabývající se hmyzem – pozn. red.). Po magisterském studiu na Imperial College v Londýně jsem chvíli působil i jako ekolog, a to v Oxfordu, kde jsem se zabýval hmyzem a malými plazy.

Knihy mě okouzlily už ve škole

Kdy jste si vlastně zamiloval samotné Tolkienovy příběhy?

Už někdy v desíti letech, jeho knihy mě okouzlily hned na základní škole. Hobit je mým oblíbeným příběhem i dnes, i když už ani nevím, kolikrát jsem ho přelouskal. Mám rád i filmy, ty jsou skvělé. Jak Pán prstenů, tak i Hobit. U druhého zmíněného si sice myslím, že se snadno mohl vměstnat do jednoho dílu, ne do tří, ale výborný je i tak.



Kdo je vůbec ve Středozemi vaše oblíbená postava?

Mám rád Legolase i Aragorna, ti jsou skvělí. To ale platí víceméně o všech, každý je totiž součástí jednoho skvělého příběhu. Řekl bych, že neexistuje postava, kterou bych doopravdy nemusel, každá je v knize z určitého důvodu.

I'VE DONE IT! I've finally finished 'Tolkienising' all 15 of the UK's National Parks. To round things off, here is my rendition of The Broads National Park, hand drawn in the style of Tolkien's Middle-Earth. @BroadsNP @BroadsLive @NorfolkBroadsNP @LovetheBroads @norfolkbroads pic.twitter.com/ilcddb8FNK — Dan Bell (@DanBell__) 16. května 2018

Kreslíte ve stylu autora knih, jenž proslul svou neuvěřitelnou fantazií. Přenesl jste do map také vlastní elementy?

Mapy jsou jednoznačně ve stylu pana spisovatele, to je priorita. Podle sebe jsem začal kreslit hory nebo stromy, použil jsem trošku jiný tvar trojúhelníků i kruhů. Některé jsou zkrátka mé, u dalších jsem se inspiroval právě u pana Tolkiena.



Dostala se vaše práce třeba i k jeho žijícím příbuzným?

To zatím asi ne. Zaslal jsem však jednu z map, konkrétně zrovna Středozemi, do Tolkienovy společnosti (v orig. The Tolkien Society) a lidé byli nadšení. Pak ji sdíleli i na Twitteru, takže šla na dračku taky u zákazníků. Je to úspěch, který potěší, jsem rád, že se lidem mé mapy líbí.

Poptávka je po Šumavě

Mimo jiné vás pozvali i k rozhovoru do televize BBC. Pomohlo vám to rozjet byznys ještě výrazněji?

Stoprocentně, o tom není pochyb. Plno lidí se podívalo na mé stránky skrz odkaz umístěný v článku, jen aby třeba zjistili, o co se pořádně jedná. Pak mi i psali, takže ano, BBC za část úspěchu vděčím také.



Jaké mapy se prodávají nejlépe? Máte nějaký bestseller?

Pravděpodobně mapa Jezerní oblasti (v orig. Lake District, severozápadní Anglie). Kromě toho i hrabství Yorkshire. Tyto dvě se kupují asi nejvíce.

Narazil jste třeba na oblast, která by šla kreslit jen velice těžko, když pominu města?

Nic není nemožné, ačkoli některá místa na papíře zkrátka nevypadají tak dobře. Jde hlavně o pásma, která nedisponují žádnými horami nebo jezery, zmínit můžu třeba South Down na jihovýchodě Anglie. Tam skoro ani není co kreslit, maximálně lesy. Není to nemožné, ale prostě to nevynikne.



Těžké je pak kreslit i samotnou Jezerní oblast – vypadá dobře, ale je složité vypíchnout, co by se mělo přenést na papír a co je možné vynechat. Pak samozřejmě není jednoduché kreslit cokoliv mimo Spojené království. Jelikož z těch míst nepocházím, neumím si je dost dobře představit, což pak při tvorbě činí finální rozhodnutí složitější.



Jaké bylo nejexotičtější místo, které jste doposud překresloval?

Řekl bych, že mapa Zambie, potom například Austrálie a Nový Zéland. Z Asie jsem doposud nevytvořil nic, dostanu se k ní časem stejně jako ke všem parkům v Česku. Něco už mám dokonce rozpracováno.

O kterých českých parcích tady konkrétně mluvíme?

Poptávka je po Šumavě, Českém Švýcarsku či Krkonoších, ty by v tomto stylu vypadaly podle mého názoru výborně a navíc se budou i dobře dělat. Češi už si ode mě třeba i objednávali, ale spíše to byla světová místa jako Londýn nebo Yellowstonský park. Dokonce po mně chtěli i Jezerní oblast, což bylo překvapivé. Už se mě nicméně ptali i na zmíněné české parky, takže se do nich brzy pustím.



Byl jste vůbec někdy v České republice?

Byl, v roce 2006. Je to krásná země. Udělali jsme si takový road trip, i když nejvíce času jsme samozřejmě strávili v Praze. Moc se mi tam líbilo, máte nádherný stát. Trošku vám i závidím (usmívá se).