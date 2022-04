Daň na benzin a naftu klesne. Řidiči to nemusí poznat, varují ekonomové

Nižší daně na naftu a benzin zřejmě příliš radosti řidičům neudělají. Změna se na čerpacích stanicích nemusí vůbec projevit. Myslí si to aspoň někteří ekonomové oslovení Deníkem. Reagují tak na krok vlády Petra Fialy (ODS), která se ve středu rozhodla snížit spotřební daň zmíněných paliv o korunu padesát na litr. Opatření by mělo platit od června do konce září. Pokud jej poslanci schválí.

Vláda Petra Fialy (ODS) se ve středu rozhodla snížit spotřební daň benzinu a nafty o korunu padesát na litr | Foto: Deník/ Pavel Sonnek

Zda nižší daně přispějí ke zlevnění pohonných hmot, nedokáží ekonomové odhadnout. Opatření má totiž platit až za více než měsíc, do té doby se může válka na Ukrajině vyvíjet různými scénáři. Stejně tak trhy s ropou. „Cena ropy a kurz koruny se v posledních týdnech měnily natolik, že ve výsledných pohybech cen pohonných hmot může dopad snížení spotřební daně snadno zaniknout,“ myslí si ekonom České spořitelny a člen vedení České společnosti ekonomické Michal Skořepa. Podle něj pumpaři i kvůli aféře vysokých marží ale část snížené daně do cen promítnou. Česko bojuje s drahotou. Na obzoru je další zvýšení penzí, potřetí v jednom roce V podobném duchu reaguje hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. „Odhadovat dopad do koncových cen pohonných hmot je tak v podstatě nemožné. Volatilita (pokles a růst cen, pozn.red.) na komoditních trzích, včetně trhu s ropou, je kvůli válce na Ukrajině brutální. A zrovna tak se ze dne na den, a ještě více z týdne na týden mění ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích,“ reaguje Vejmělek. Naopak snížení daně jako správný krok vnímá šéf ekonomů UniCredit Bank Pavel Sobíšek. „Ceny pohonných hmot mohou i přes opatření zůstat vysoké. Ovšem bez snížení spotřební daně by byly ještě vyšší,“ upozorňuje Sobíšek. Ve zkrocení cen doufá i hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek. „Návrh má šanci zbrzdit růst cen pohonných hmot a trochu ulevit domácnostem. Stát by i v takovém případě na daních získal z každého litru pohonných hmot více než v roce 2021,“ odhaduje Dufek. Přehnané marže rafinérie? Zaměřovat se pouze na marže čerpacích stanic je chybné. Ministerstvo financí by si podle hlavního ekonoma Trinity Bank a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy měl vzít pod drobnohled i marže rafinérií. Nový rekordman. Tunel na dálnici D35 u Dětřichova bude nejdelší v republice „Například rafinační marže polské společnosti Orlen vzrostly v březnu zcela nebývale, zhruba pětinásobně. Zatímco ještě v únoru činila rafinační marže společnosti 7,70 dolaru na barel, v minulém měsíci už to bylo 39,30 dolaru za barel. V lednu marže činila jen 4,8 dolaru za barel,“ upozorňuje Kovanda. Polská rafinérie Orlen, pod kterou mimo jiné v Česku spadá síť čerpacích stanic Benzina, kritiku odmítá. Podle ní se porovnávají teoretické výnosy a náklady. Rafinérie poukazuje na to, že při stanovování modelové marže se stále počítá s tím, že více než 90 procent ropy pochází z Ruska. „Většina dnes používané ropy ale pochází z neruských zdrojů. Rusové tváří v tvář nedostatku potenciálních kupců prodávají svou ropu za výrazně zlevněné ceny. A právě tyto nízké ceny stojí za vysokou úrovní teoretické marže. Skutečné náklady na nákup ropy ke zpracování na paliva, což je neruská ropa, jsou mnohem vyšší. Proto modelová rafinérská marže není vhodným měřítkem pro prezentaci zisku rafinérie,“ píše mimo jiné ve svém stanovisku Orlen. Ceny snížíme Snížení spotřební daně by mělo začít platit od června. Největší tuzemské sítě čerpacích stanic zatím svorně tvrdí, že se tomu přizpůsobí. PŘEHLEDNĚ: Co nastane, když Rusko zastaví plyn? Domácnosti se odpojí poslední Mluvčí skupiny MOL Czech republik Martin Pavlíček a také mluvčí sítě čerpacích stanic Shell Jana Vostinarova Deníku sdělili, že změny se do cen pohonných hmot promítnou v okamžiku, kdy začne opatření platit. Naopak Orlen nechtěl věc komentovat. „Plně se soustředíme na zajištění kontinuity dodávek ropy a výroby paliv pro český trh,“ napsal mluvčí Pavel Kaidl.