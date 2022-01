Daň z nemovitosti: Zbývá jen pár dní, hlásit musíte i prodej či rekonstrukci

Získali jste v uplynulém roce nově do svého vlastnictví byt, pozemek anebo nebytové prostory? Pak se také na vás vztahuje povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, a to nejpozději do 31. ledna. Termín pro samotné zaplacení této daně nebo alespoň její první splátky vyprší 31. května.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Daňové přiznání navíc musí podat i někteří vlastníci, kterým nemovitost patří již delší dobu. Tato povinnost je nemine třeba tehdy, pokud na ní loni provedli například přístavbu či nástavbu, anebo ji naopak přinejmenším zčásti zbourali, čímž došlo ke změně druhu stavby anebo výměry zastavěné plochy. I tyto změny se totiž promítají do výše daně. Výši daně si každý poplatník musí spočítat sám. Úřadu je také třeba oznámit, pokud se dosavadní majitel své nemovitosti zbavil. „Oznamovací povinnost mají vůči finančnímu úřadu také lidé, kteří nemovitost v roce 2021 prodali, darovali nebo jinak pozbyli,“ uvedla Veronika Hegrová z portálu hyponamiru.cz. „Finančnímu úřadu je třeba v těchto případech doručit písemné oznámení,“ prohlásila. Je to ostatně ve vlastním zájmu bývalých vlastníků – jinak jim hrozí, že jim ve schránce opět přistane složenka a úředníci ji po nich budou chtít uvedenou částku zaplatit. Vyloučena ovšem dokonce není ani pokuta, jež by se podle příslušného ustanovení daňového řádu mohla vyšplhat až do výše 50 tisíc korun. "Správce daně k těmto sankcím přistupuje opravdu pouze ve výjimečných případech," dodává mluvčí Finanční správy Lukáš Heřtus. Vláda kvůli inflaci chystá valorizaci důchodů i některých daní, oznámil Jurečka Pokud jste majitelem nemovitosti již delší dobu a nic se na ní nezměnilo, žádné daňové přiznání podávat nemusíte. Stejně jako v minulých letech vás totiž o daňové povinnosti informuje sám finanční úřad. „Může vám buď zaslat poštou předvyplněnou složenku na úhradu vyměřené daně z nemovitosti, nebo zaslat informace k platbě daně do datové či e-mailové schránky,“ vysvětlila Hegrová. Finanční správa nyní nabízí pomoc lidem, kteří si s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí nevědí rady. „V případě jakýchkoli nejasností ohledně přiznání může veřejnost využít naše speciálně zřízené telefonní linky, na kterých naši zaměstnanci pomáhají s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí, a lidé tak nemusí v současné situaci osobně navštěvovat úřad,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová. Připlatí si lidé, v budoucnu i firmy Mnozí poplatníci se již v minulých letech museli vyrovnat s tím, že jim vyměřená daň výrazně vzrostla. Jednotlivé obce a města si totiž nyní mohou tuto daň, z níž plynou peníze do jejich pokladen, ze zákona zvýšit, případně snížit. Vyšší koeficient, jenž změnu určuje, nově zvolili například v Rakovníku či Olomouci, snížili jej naopak v některých částech Rychnova nad Kněžnou či Jičína. Podle výkonné ředitelky Svazu měst a obcí samosprávy možnost zvyšování daně z nemovitých věcí příliš nevyužívají. „Musí se to udělat obecně závaznou vyhláškou, a tento krok není příliš populární,“ tvrdí Vladyková. Nová vláda ve svém vládním prohlášení uvedla, že rozšíří možnosti obcí při stanovení koeficientu základní sazby daně z nemovitosti. Platy ústavních činitelů se vrátí na loňskou úroveň. Sněmovna návrh schválila Obce tento slib, který by se měl konkrétně zhmotnit v připravované novele zákona, podle Vladykové vítají. „Nechtějí zatěžovat své občany, ale raději by tuto daň zvyšovaly výrobním podnikům a skladovým areálům,“ konstatovala. Cílem nové úpravy by tak podle ní mělo být zejména rozdílné určení koeficientu podle toho, jak se které nemovitosti konkrétně využívají. „Z těchto peněz se platí třeba obnova silnic, které mnohem více než občané zatěžuje nákladní doprava z průmyslových areálů,“ dodala Vladyková.