Každoroční nepříjemná povinnost majitelů nejen bytů, domů a garáží nastává v těchto dnech. Lidem se proto poštovní či datové schránky začínají plnit výzvami k zaplacení daně z nemovitosti. Termín úhrady je poslední květnový den. Lidé letos zaplatí víc.

| Foto: Wikimedia Commons, Stribrohorak, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>

Téměř čtyřem milionům vlastníků brzy dorazí výzva k zaplacení daně z nemovitosti. Zhruba milion dostane vyrozumění do datových schránek, dalšímu bezmála milionu lidí budou údaje doručeny e-mailem a asi 1,8 milionu lidí přijde složenka do poštovní schránky. A to nejpozději do 24. května.

Zaplatit pak lidé musí do konce měsíce. „Nejpohodlnější způsob je prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební údaje na složence, v e-mailu či datové zprávě obsahují také QR kód, po jehož načtení se vyplní potřebné údaje,“ uvedla generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Letos to bude vlastníky nemovitostí stát více než loni, protože členové vlády daň jako součást takzvaného konsolidačního balíčku daň zvýšili v průměru o osmdesát procent. „Nemovitosti si vytipoval ministr financí Zbyněk Stanjura jako oblast, kde by se dalo vybrat víc. Když se podíváme na srovnání s jinými evropskými zeměmi, je to pochopitelné,“ míní například majitel Maxima Reality Vladimír Zuzák.

Daň z nemovitosti v letošním roce: Co se oproti loňsku změnilo?

Třeba v roce 2022 úředníci na dani z nemovitosti vybrali 12,4 miliardy korun. To je 0,5 procenta všech daňových výnosů. Unijní průměr jsou přitom tři procenta. „Až dosud skutečně byla daň z nemovitosti poměrně nízká, u průměrného malého bytu šlo přibližně o tisícikorunu ročně. Konsolidační balíček přinesl od 1. ledna 2024 její zvýšení o 80 procent, půjde tedy o přibližně 1800 korun ročně u průměrného menšího bytu,“ doplnil Zuzák.

Nová úprava přinesla i další novinku, když zavedla takzvaný inflační koeficient. Vláda tak bude mít možnost každý rok daň upravovat podle inflace. Nejvíc však do dvaceti procent. Do výše daně ovšem budou moci více promluvit i představitelé obcí, které stanovují místní koeficienty. Daň tak mohou navýšit, ale od letoška i snížit až na polovinu.

Složenka za každý kraj

Třeba v Brně podle realitní kanceláře Patreal majitelé bytů o rozloze 70 metrů čtverečních dosud platili daň asi 590 korun. Nově budou muset dát přibližně 1050 korun.

Daň z nemovitých věcí je podle Hornochové stanovena na celkovou částku za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území jednoho kraje. Pokud tedy majitel vlastní více nemovitostí v jednom kraji a celková daň nepřesáhne pět tisíc korun, dostane pouze jednu složenku s celkovou částkou, kterou bude muset zaplatit.

Jiná situace je v případě, že vlastník má více nemovitostí v různých krajích, případně musí platit daň vyšší, než je pět tisíc korun. V takovém případě obdrží v obálce více složenek.

Novela zákona o dani z nemovitých věcí přinesla více než čtyřicet změn:

Hranice pět tisíc korun je důležitá. Do této částky je totiž termín splatnosti daně 31. květen. Avšak poplatník, který má na dani odvést vyšší sumu, může platbu rozdělit, přičemž první část musí zaplatit do 31. května, druhou pak do 30. listopadu.

Ze statistik finanční správy vyplývá, že nejčastěji lidé platí daň bankovním převodem nebo složenkou na pobočce České počty. „Variabilním symbolem pro zaplacení je rodné číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby. Konstantním symbolem pak 1148 při bezhotovostní platbě a 1149 při hotovostní platbě složenkou,“ dodala Hornochová.