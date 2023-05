S velkou nevolí se u starostů mnoha obcí setkal plán vlády na zvýšení daně z nemovitosti, který je součástí jejího před týdnem představeného úsporného balíčku. Dosavadní část daně nadále zůstane obcím, její navýšenou složku ale spolkne státní rozpočet.

Zvýšení daně z nemovitosti děsilo některé české starosty. Obávali se, že navýšenou část daně, kterou si bude brát stát, budou muset platit také za obecní majetek. Ministerstvo financí totiž nejprve ohledně změn poskytlo pouze kusé informace. V tomto směru mohou být v klidu. Ale spokojení stejně nejsou.

Že obce daň platit nebudou, na dotaz Deníku potvrdila mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová. „Tyto obavy jsou zbytečné. Stávající osvobození od daně ze všech nemovitých věcí ve vlastnictví obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí, se bude vztahovat i na státní část daně,“ prohlásila.

Obce přitom dosud celý výnos z této daně mohly využívat samy. „Zůstávala jim na jejich potřeby, třeba údržbu veřejných prostranství, zimní údržbu anebo výstavbu chodníků a komunikací. Teď se ale zvedne a tato její část se odevzdá státu. Bez ohledu na to, že s tím obce nesouhlasily,“ prohlásila předsedkyně Svazu místních samospráv a poslankyně za STAN Eliška Olšáková.

Na dani z nemovitosti se v roce 2022 vybralo 12,4 miliardy korun. Kupříkladu za sedmdesátimetrový byt v Praze 1 dnes podle ministerstva majitel zaplatí asi 1700 korun ročně. Nově by to mělo být asi 2500 korun. V Brně se nyní za obdobně velký byt platí zhruba 600 korun, nově by to mělo být asi 1200 korun.

Obecní keoficienty

Jak se výše daně z nemovitosti konkrétně určuje? V každém konkrétním případě to bývá jinak. „Daň má své základní výměry, které vycházejí z toho, kde nemovitost leží, a o jakou nemovitost se typově jedná,“ vysvětlila předsedkyně Komory daňových poradců Petra Pospíšilová.

Kromě tohoto nastavení sazby ale hrají roli ještě koeficienty, které tuto sazbu navýší. O jejich konkrétní podobě mohou rozhodnout jednotlivé obce. „Některé to udělaly, protože je to to způsob, jak do obecního rozpočtu dostat více prostředků. Není jich ale mnoho,“ prohlásila Olšáková.

Kupříkladu třítisícové Kobeřice na Opavsku mají podle jejich starosty Lukáše Kubného nejnižší možný koeficient. Daň z nemovitosti zvyšovat svým občanům nechtějí. „Už tak mají vysoké náklady na živobytí. Tím, že na to nemáme žádný vliv, nás mrzí, že to nepůjde obci, ale státu,“ konstatoval starosta.

Podle materiálu ministerstva financí, jenž zvýšení daně obhajuje, ale obce o žádné peníze nepřijdou. Úředníci rovněž připomínají, že zatímco radnice mohly utratit celou získanou částku z daně, celou související administrativu platil stát. „Nastavení daně bylo pro státní rozpočet ztrátové, neboť její správa, kterou vykonávají finanční úřady, stojí 1,2 miliardy korun ročně,“ připomněl ministerský návrh.

Zdanění je zanedbatelné, říká odbornice

Podle zástupců radnic ale ani za jejich práci stát neposkytuje naopak žádnou odměnu. „Zaráží nás argumentace vládních představitelů, kteří návrh na zvýšení daně z nemovitosti vysvětlují i velkou finanční zátěží výběru této daně státem. Ptá se někdo nás, zástupců měst a obcí, kolik ročně doplácíme na agendy přenesené působnosti, které na nás stát delegoval?“ ptal se předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl.

Někteří kritici vyšší daně za nemovitosti namítají, že jejím zvýšením stát trestá lidi za jejich snahu postarat se aktivně o vlastní bydlení. „Já bych to ale tímto způsobem nestavěla, protože obecně platí, že nastavení zdaňování nemovitostí je v České republice ve srovnání s jinými státy extrémně nízké,“ míní daňová poradkyně Pospíšilová.

Při pohledu na rostoucí hodnotu nemovitostí je zdanění i po zvýšení sazby podle ní stále zanedbatelné. „Vlastníci nemovitostí pochopitelně nejsou úplně chudí, když mají dost prostředků na to, aby si je koupili,“ dodala.