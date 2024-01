Daň z nemovitosti: Zapsanou garáž je nutné danit jako garáž. Nikoli jako kůlnu

Jen do 31. ledna mají někteří lidé na to, aby si na katastru nemovitostí zjistili potřebné údaje a případně podali daňové přiznání k dani z nemovitosti. Finanční správa odhaduje, že v Česku se to týká asi sta tisíce lidí. Jedná se například o ty, kteří mají v katastru nemovitost zapsanou jako garáž, ale dosud ji u finančního úřadu přiznávali jinak, třeba jako sklad zahradního nářadí.