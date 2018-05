Daň z nemovitosti? Na její zaplacení zbývá už jen pár dní

Je to jedna z mála daní, které se platí dopředu. A její termín se blíží. Řeč je o dani z nemovitých věcí za rok 2018, jež se týká majitelů nemovitostí či pozemků. Její výše se liší podle lokality, a pokud je menší než pět tisíc korun, je nutné ji zaplatit do 31. května.

Finanční správa proto v uplynulých týdnech zasílala potřebné informace. „Právnické osoby obdrží informaci o daňové povinnosti do datových schránek. Fyzické osoby obdrží bezplatnou daňovou složenku do poštovních schránek. Kdo se přihlásil k rozesílce e-mailem, dostane všechny potřebné informace k placení daně do své e-mailové schránky,“ popisuje daňová specialistka Jana Melicharová ze společnosti KODAP.

Platbu převodem nebo složenkou je dobré provést jeden či dva dny předem, protože daň musí být na účet finančního úřadu připsána nejpozději 31. května. Kdo se s placením opozdí, může bez sankce uhradit daň do 6. června. Poté ale nabíhají úroky z prodlení. Výnos daně je příjmem obcí, loni takto získaly 10,76 miliardy korun. Letos daň zvýšilo pomocí tzv. místního koeficientu 608 z 6250 obcí v ČR.