Přesnou částku, kterou stát požaduje, se lidé dozvědí ze složenek, jež rozesílají finanční úřady. Ve svých schránkách by je všichni, koho se tato daňová povinnost týká, měli nalézt nejpozději dnes.

Další možností je rozesílání přes datové schránky, které se týká zejména právnických osob. Lidé si také mohou zažádat o zaslání informace o částce e-mailem. Letos tak mohli učinit nejpozději do 15. března. Kdo má zaplatit více než 5000 korun, může si částku rozdělit do dvou splátek. První je třeba zaplatit také do konce května, druhou až do konce listopadu.

„Výjimka platí pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov,“ uvedla daňová společnost KODAP. Tito lidé mohou daně platit také ve dvou splátkách, ale v jiných termínech – ke konci srpna a listopadu. Daň se nemusí platit v případě, že její výše nedosahuje 30 korun.

Výše se může lišit

Výše daně z nemovitosti se v různých obcích může lišit. Určují ji kromě výměry nemovitostí, sazby a zákonných koeficientů také místní koeficienty. Ty si mohou stanovit radnice měst a obecní úřady. Daň z nemovitých věcí je totiž odváděna do obecních a městských rozpočtů. V posledních letech se na dani každý rok vybralo přes deset miliard korun.

Daň lze uhradit nejen složenkou, ale i převodem na účet finančního úřadu nebo v hotovosti na pokladně finančního úřadu.

Přestože je termínem splacení poslední květnový den, pokud lidé zaplatí daň v následujících šesti dnech, žádná sankce jim nehrozí. Úrok z prodlení finanční úřady vyměří u těch plateb, které na jejich účtech přistanou až po 6. červnu.

Ve většině větších měst se výše koeficientu pro daň z nemovitosti nemění. Podle serveru podnikatel.cz jsou výjimkou, kde si lidé připlatí, jen některé části Plzně a Olomouce. Konkrétní koeficienty pro výpočet daně lze najít na daňovém portálu finanční správy.