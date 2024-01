Přes čtyřicet změn přinesla novela zákona o dani z nemovitosti. Řadě lidí tak od začátku letošního roku nově vzniká povinnost platit daně za pozemky nebo budovy, za které dosud nic neplatili nebo platili jinou sazbu. Podle odhadů finanční správy se změny budou týkat asi sta tisíce lidí.

Řadě lidí tak od začátku letošního roku nově vzniká povinnost platit daně za pozemky nebo budovy, za které dosud nic neplatili nebo platili jinou sazbu. Deník připravil přehled nejdůležitějších změn. | Foto: Shutterstock

Deník / Průvodce rokem 2024Zdroj: DeníkFinanční úřady mají v posledních dnech vyšší návštěvnost. Důvodem jsou změny, které přinesla novela zákona o dani z nemovitosti. Mnohým lidem nově přibude povinnost platit daně, které dosud platit nemuseli. Kvůli tomu musí podat i daňové přiznání. „Lidé už je podávají a některé úřady hlásí, že se tvoří i fronty,“ uvedl mluvčí Finanční správy České republiky Tomáš Weiss.

Kvůli tomu správa posílila týmy, které lidem s vyplněním daňového přiznání pomohou. Ve druhé polovině ledna dokonce specialisté vyjedou i do obcí, v nichž byla pracoviště finanční úřadu uzavřena. V nich také budou moci daňové přiznání odevzdat.

NEPŘEHLÉDNĚTE: S velkou nevolí se u starostů mnoha obcí setkal plán vlády na zvýšení daně z nemovitosti:

Daň z nemovitosti: Radnice ji nebudou muset platit. I tak jsou proti navýšení

Deník přináší přehledné informace o změnách, které se daně z nemovitostí týkají.

Do kdy je nutné daňové přiznání podat?

Termín je určený na 31. ledna 2024. Za prvních pět dnů prodlení nebude finanční úřad vymáhat žádné sankce. Za každý následující den pak pokuta činí 0,05 % ze stanovené daně.

Kde mohu zjistit, že se mě daňové přiznání týká?

Osobně na finanční úřadu. Všechna územní pracoviště finančních úřadů od 22. ledna do 2. února navíc prodlouží úřední hodiny. Jejich pracovníci budou k dispozici od pondělka do čtvrtka od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin. Pracovníci finančních úřadů poskytují služby i na pracovištích, která byla dříve uzavřena. Přehled těchto pracovišť a jejich pracovní dobu lze zjistit na webu Finanční správy.

Lze získat potřebné informace i telefonicky?

Finanční úřady zřídily konzultační telefonní infolinky, které celý leden fungují v každém kraji. Od pondělka do čtvrtka jsou na nich specialisté k dispozici od 8 do 17 hodin, v pátek pak od 8 do 14 hodin. Jejich seznam je možné najít na webu Finanční správy.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Majitelé nemovitostí si od letošního roku připlatí:

Daň z nemovitosti od roku 2024: Majitelé si připlatí. Zvýší se o 80 procent

Je možné vyplnit daňové přiznání na internetu?

Je to nejjednodušší způsob. Na portálu finanční správy Moje daně je možné využít předvyplněné daňové přiznání s údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí. Přiznání zde lze nejen vyplnit, ale i odeslat.

V jakých případech se povinnost člověka týká?

Finanční správa odhaduje, že daňové přiznání bude muset podat asi sto tisíc lidí. Toto jsou případy, kdy se jich tato povinnost může týkat. Zpozornět by měli například vlastníci garáží nebo lidé, kteří staví na pozemku, na němž už nějaká budova stojí. V některých případech mohou ale požádat i o odpuštění daně, například majitelé budov, v nichž funguje dětská skupina.

Vlastním objekt, který mám v katastru nemovitostí zapsaný jako garáž.

Řada lidí má v katastru nemovitostí stavbu evidovanou jako garáž, ale neparkují v ní svoje auto a používají ji například jako sklad pro zahradní nářadí nebo ovoce. Kvůli tomu také stavbu dosud přiznávali například jako příslušenství k obytnému domu nebo jako ostatní zdanitelnou stavbu. Teď to ale budou muset změnit a do konce ledna podat daňové přiznání, v němž tuto stavbu budou muset přiznat se sazbou daně pro garáž, která je vyšší.

Zdroj: Youtube

Používám stavbu nebo jednotku, jejíž vlastník není znám.

V tomto případě to neplatí pro obytný dům nebo byt. Nicméně uživatel budovy nebo jednotky, jejíž vlastník není uvedený v katastru nemovitostí nebo je nedostatečně identifikován, je nově poplatníkem daně z nemovitých věcí a musí podat daňové přiznání.

Vlastním budovu, v níž je provozována dětská skupina.

Novela zákona o dani z nemovitosti umožňuje v takových případech uplatnit nárok na osvobození z daně. Majitel budovy ovšem bude muset podat daňové přiznání, v němž tento nárok může uplatnit.

Připravili jsme pro vás velký přehled změn sazeb DPH:

Velký přehled změn sazeb DPH: Co nejvíce zdraží, co naopak může mírně zlevnit

Jsem zemědělec a na orné půdě mám zpevněnou plochu, kde parkuji traktor.

Jednou ze změň je i nová definice pro zpevněné plochy plochy pozemku, které se nově daní vyšší sazbou. Bude proto nutné podat daňové přiznání, kde je potřeba tuto část pozemku uvést a zdanit. Daňové přiznání bude muset podat i podnikatel, který vlastní pozemek, na němž se nachází zpevněná plocha zařazená v obchodním rejstříku.

Získal jsem stavební povolení nebo už stavím například rodinný dům na pozemku, na němž už stojí jiná budova.

Již není rozhodující, jestli na stejném pozemku stojí jiná budova. Takový stavitel bude muset podat daňové přiznání a nově zdanit vyšší sazbou pro stavební pozemky.

Pronajímám v domě místnost například turistům a zároveň poskytuji služby, jako jsou úklid, vynášení odpadků, výměna lůžkovin a podobně.

Pronajímatel se bude muset připravit na vyšší zdanění. A zároveň přiznat na finančním úřadě, že tuto místnost v obytném domě používá k podnikání.

Rekonstrukce. Ilustrační fotoZdroj: Shutterstock

Užívám nemovitost ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu nebo Úřadu pro zastupování státu ve věci majetkových.

Nově je uživatel poplatníkem daně z nemovitých věcí a musí proto podat daňové přiznání. To se netýká obytných budov nebo bytů.

Vlastním pozemek, který se nachází v národním parku v zóně přírodě blízké.

V takovém případě má majitel nárok na osvobození od daně, což bude muset uvést v daňovém přiznání. Zákonodárci totiž rozšířili osvobození od daně z pozemků chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny.