Kromě hlavní navrhované změny, tedy dočasného zrušení superhrubé mzdy a jejího nahrazení dvěma sazbami daně z hrubé mzdy, se v návrhu daňového balíčku objevily hned tři poslanecké návrhy na nové zdanění hazardu. Jeho sazby se přitom upravovaly naposledy v lednu, kdy došlo ke zvýšení daně z loterií z 23 na 35 procent.

Drobné pro rozpočet

Co konkrétně leží na stole? Andrej Babiš (ANO) jako poslanec navrhuje zvýšit sazby daně z 23 na 25 procent u kurzových sázek, totalizátorových her, tombol a turnajů malého rozsahu. U binga a živé hry pak chce zvýšit sazby zdanění z 23 na 30 procent.

Zvýšení daní by podle Babiše nemělo dopadnout na automaty a loterie. Babiš argumentuje tím, že podobnou změnu chtěla vláda už loni a nyní je potřeba „doplnit“ státní rozpočet. Ten je na příští rok plánován se schodkem 320 miliard (při zrušení superhrubé mzdy 380 miliard). Zdaněním hazardu chce však Babiš získat navíc jen asi 300 milionů korun.

Z vládního tábora je pak i návrh poslance Václava Votavy (ČSSD), který prosazuje zavést jen dvě sazby na hazard, a to 25 a 35 procent. To by podle něj mohlo přinést asi 200 milionů korun ročně.

Velký skok

Vůbec nejradikálnější je ale návrh opozičního Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL). Chce zvýšit daň u živých her z 23 na 25 procent a v případě loterií (u nás hlavně Sazka) zvýšit sazbu z 35 na 55 procent. Argumentuje při tom podobnými sazbami v zahraničí (u loterií je průměr EU 64 procent).

„Očekával jsem, že ministerstvo financí připraví komplexní návrh, kterým by danou oblast definitivně nastavilo na evropskou úroveň zdanění, promítlo by i vyhodnocení zvyšování sazeb v minulosti a dlouhodobě tak nastavilo systém, na kterém by byla obecná shoda. Místo toho přišel návrh poslance Babiše, který tyto parametry vůbec nesplňuje. Zatímco ostatní typy hazardu jsou již zdaněny tak, že pro další razantní zvyšování není prostor, u loterií je současná sazba hluboko pod evropským průměrem,“ konstatoval Bělobrádek. Pokud poslanci jeho návrh přijmou, očekává příjem do státní pokladny až 1,3 miliardy korun. Pro představu: například Sazka loni vykázala čistý zisk přibližně 1,7 miliardy korun.

Zástupci legálních provozovatelů hazardu návrhy považují za chaotické a nekoncepční. Varují před růstem nelegálního hazardu a upozorňují, že i přes zvyšující se zdanění daňové výnosy klesají. V roce 2017 stát na daních z hazardu vybral přes 12 miliard korun, loni zhruba deset. „Jde o popravu legálních provozovatelů. Daně se hazardníkům zvyšovaly pětkrát za posledních sedm let. A od roku 2017 výběr po každé změně jen klesá. Bohužel, nic se nedá dojit donekonečna. Ani hazard ne,“ uvedl ředitel Institutu pro regulaci hazardních her Jan Řehola. „Stát docílí jen krachu legálních podnikatelů a zrušení tisíců pracovních míst,“ dodal.

Srovnání sazeb daně v ČR a EU

Typ hry ČR EU Automaty 35 % 27 % (19 %*) Kurzové sázky 23 % 17,1 % Živá hra 23 % 25 % (19 %*) Loterie 35 % 64 %

* sazby pro online