Bankéřka Daniela Pešková: Rodina dává člověku nadhled i pro práci

Jaké to je být nejvýše postavenou ženou v českém bankovnictví?

Začnu výhodami – když máme manažerská setkání, není fronta na dámské záchody, naopak je fronta na ty pánské. Ale vážně – svým způsobem je to trochu zodpovědné, protože žen ve vrcholových pozicích není tolik. Mám pocit, že se do mě mohou projektovat představy o tom, jak se tyto ženy chovají, což je obrovské generalizování, protože každý jsme jiný.

Zažíváte někdy pocit, že musíte více dokazovat své schopnosti před muži – jakožto manažerka, nebo i když jste na stejné pozici?

Spíš zažívám to, že jsem jistým způsobem hodně nápadná. Každý si všimne, když někde nejsem – protože jsem jediná. Mám pocit, že musím velmi často jet pořád naplno, protože na mě je zkrátka vidět. Nemám dojem, že bych měla něco někomu dokazovat, protože to jsou souboje spíše osobnostní. Vsadím se, že kolegové v představenstvu mě mají někdy plné zuby, protože je mě moc, jsem hodně emotivní. A úplně stejně jich mám někdy plné zuby i já. Zažila jsem manažery ve vysokých funkcích, kteří byli přesvědčeni – a ani se s tím netajili – že ženy se mají především starat o rodinu. Ale zažila jsem i takové ženy. Byly ve vysokých funkcích, neměly rodinu a otevřeně říkaly, že žena si musí vybrat – buď rodina, nebo kariéra. Skoro to vyznělo tak, jako by nebylo fér, kdyby mohla mít všechno.

Je tedy možné, aby žena spojila kariéru a rodinu, když je ve vysoké pozici?

Z mého pohledu si myslím, že je to dokonce nutné. Řekla bych, že je pro firmu dobré, když má ve vedoucí funkci ženu, která má rodinu. Například zaměstnanci České spořitelny jsou ze 70 % ženy, které mají rodinu, potřebují se starat o děti, řídí celou domácnost. Když je ve vedoucí pozici také žena, spíše si uvědomuje, že neřídí roboty, ale lidi, kteří mají svoje starosti, pečují o děti, občas se pohádají s partnerem, někdy absolutně nestíhají, všichni už mají napečeno a ony ne. Další věcí je určitý balanc, který vám rodina dává. Díky ní máte v práci mnohem větší nadhled a lehkost a jen tak něco vás nerozhodí.

A jak to prožíváte vy? Máte pocit, že šidíte rodinu?

Někdy mám ten pocit, jasně. Funguju v takových vlnách. Je období, kdy potřebuju nebo můžu být víc v práci (třeba když jsou děti na prázdninách) a pak je zase období, kdy potřebuji víc zabrat doma nebo se víc věnovat dětem. Blbé je, když to přijde všechno najednou, to je potom jako řízení leteckého provozu a všechno to jde na úkor spánku. Někdy si říkám, že je výhoda, že s nimi nejsem pořád, někdy zase, že by bylo nejlepší, kdybych s nimi zůstala doma, ale myslím, že by to celou rodinu bavilo asi tak měsíc, a pak už by jim to stačilo.

Studovala jste vysokou školu ekonomickou. Kdy jste začala budovat kariéru, už během studia?

Dělávám si ze sebe legraci, že já kariéru začala budovat už ve skautském oddíle. Moje první manažerská pozice byla vedení družiny, postupně jsem byla i v radě, měli jsme na starosti tábory a vůbec celý ten oddíl jako takový. Na vysoké jsem pracovala jako prodavačka v obchodě s dřevěnými hračkami a potom jsem ho také vedla. Mně se to vlastně všechno tak nějak přihodilo. A teď vážně – vždycky jsem měla štěstí na šéfy, všichni to byli lidé osvícení, kteří neřešili, zda něco může řídit žena nebo ne.

Česká spořitelna patří mezi konzervativnější banky. Vaši klientelu tvoří spíše starší lidé. Je něco, čím chcete nebo máte snahu oslovit i mladé?

Česká spořitelna má skoro pět milionů klientů, jejichž průměrný věk je 47 let. My opravdu nemůžeme být banka jedné věkové skupiny, rozprostíráme se skrz generace klientů, to spektrum, které pokrýváme, je široké. V příštím roce budeme uvádět na trh našeho digitálního „bankéře do kapsy“ službu George, která představuje úplně novou generaci internetového a mobilního bankovnictví – George vám může říkat, kde, jak a za co utrácíte, může vás varovat, že se blíží limit peněz na účtu, během chvíle vám najde platbu, je velmi intuitivní, postupně vám začne i radit, jak byste měl pečovat o své finance.

Navíc vám umožní přistupovat k účtům v jiných bankách a bude fungovat jako mobilní peněženka, takže mobilem budete platit jako dnes kartou. Pár měsíců po pilotním spuštění máme takřka 200 tisíc klientů a polovině z nich je méně než 35 let. Děláme toho pro mladší generaci, myslím, dost. V čem se můžeme určitě zlepšit, je v komunikaci s nimi.

V médiích teď běží masivní kampaň. Pro koho je tedy určena? Chybí mi tam onen mladistvý prvek.

V kampaní pracujeme s opravdovými příběhy našich klientů a vracíme se v ní k podstatě toho, jaká už skoro 200 let je naše role v české společnosti. Naším posláním vždy bylo a je vést lidi a komunity k prosperitě a záleží nám na tom. Ukazujeme, že nejsme bankou na jednorázovou návštěvu, ale bankou, která vás provází celým životem, bankou se kterou chcete mít dlouhodobý vztah, protože společně dokážeme víc.

Podobných skutečných příběhů jako v kampani u nás naleznete mnoho a je jedno, jestli hrdinům je dvacet nebo šedesát. Nebyli bychom uvěřitelní, kdybychom se orientovali pouze na mladou generaci, k nám patří zodpovědnost v každé části života. Klient s námi roste a jsme tu pro něj kdykoliv, tedy nejen v době, kdy je ekonomicky zajímavý.