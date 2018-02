Daňové paušály pro živnostníky. Politici se utkají o jejich zvýšení

Z jedné strany vám ubereme, z druhé přidáme. Do takové situace stát loni „uvrhl“ živnostníky, kteří daní své příjmy pomocí populárních paušálů.

Sobotkova vláda jim snížila horní limit příjmů. Místo dvou milionů korun mohou živnostníci od roku 2018 použít výdajový paušál jen u příjmů do milionu korun.

Na oplátku jim vláda vrátila možnost daňového zvýhodnění na děti a slevu na manželku (bez vlastních příjmů). To je však výhodné jen pro některé OSVČ. Například Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR (AMSP ČR) už dříve odhadla, že to bude mít pozitivní dopad na přibližně 110 tisíc podnikajících osob z bezmála milionu lidí, kteří u nás vlastní živnostenský list. U desítek tisíc lidí je omezení paušálů diskutabilní.

Vláda už dnes projedná návrh předložený poslanci ODS, který navrhuje živnostníkům vrátit hranici paušálu zpět na dva miliony korun, a navíc jim nechat i slevu na děti a manželku. Poslanci tvrdí, že dvoumilionový paušál sníží administrativu menším podnikatelům. Proti je ministerstvo financí. To mimo jiné upozorňuje, že státní rozpočet by přišel o 1,2 miliardy korun a dalších 300 milionů korun by tratily obecní kasy. Navíc milionový limit lépe kopíruje hranici milionu korun, od níž se podnikatel stává poplatníkem DPH.

I v rámci vlády se ale názory liší. Vrácení limitu na dva miliony korun si dokáže představit ministerstvo zemědělství – právě farmářů se totiž osekání dotkne.

Ve finále to ale budou sněmovna a Senát, které rozhodnou. Vzhledem k rozložení sil, kdy neexistuje jasná hlasovací většina, může mít návrh šanci na úspěch. „Pokud by došlo ke znovu zavedení dvoumilionové hranice, uvítali bychom to. Stále razíme heslo, že je nutné administrativu v podnikání zjednodušit, a paušály tomu pomáhají,“ říká šéf AMSP ČR Karel Havlíček.

Letos – při vyplňování daňového přiznání za rok 2017 – si OSVČ mohou naposledy vybrat, zda chtějí danit postaru (s dvoumilionovým limitem), nebo podle nových podmínek – s uplatněním slev. Podle Jany Janouškové, daňové specialistky společnosti Kodap, by schválení návrhu znamenalo ještě lepší podmínky, než tu panovaly před osekáním paušálů. Kombinace dvoumilionové hranice příjmů a k tomu slev na děti či manželku, je zajímavá pro celou řadu OSVČ.