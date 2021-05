Daňové přiznání na poslední chvíli: Pět věcí, na které je dobré dát pozor

Loni s příchodem koronavirové pandemie úřady lidem povolily podávat daňové přiznání až do 18. srpna. Letos již sice tak vstřícné nejsou, přesto se také tentokrát nejzazší termín pro jejich podání posunul oproti obvyklému „aprílovému“ datu alespoň o měsíc. Lhůta ovšem uplyne v pondělí 3. května. Tomu, kdo daňové přiznání neodevzdá včas, hrozí pokuta, dokonce tučnější než obvykle. Lze se jí ale vyhnout ještě podáním přiznání v elektronické podobě, na ně je čas až do 1. června. Kdo využije služeb daňového poradce, má na splnění povinnosti ještě o měsíc více. Deník připravil pět věcí, které by měly zajímat všechny „daňové opozdilce“.

Daňové přiznání | Foto: ČTK/Malý Martin

Jaké pokuty hrozí?

Termín pro podání daňového přiznání se sice posunul, rozhodným okamžikem pro výpočet sankcí ale zůstal 1. duben. „Opozdilec, jenž odevzdá papírové přiznání v polovině května, zaplatí pokutu nikoli jen za dva týdny, ale za celé období měsíce a půl,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Kupříkladu živnostník, který by měl zaplatit sto tisíc korun, by tak k 14. květnu musel navíc připlatit 2150 korun. Zkontrolujte si podpisy

Finanční správa doporučuje, aby si daňoví poplatníci důkladně zkontrolovali odevzdávané formuláře. Zejména pokud chtějí vrátit případný přeplatek, v tom případě se na ně totiž musí podepsat dvakrát. „Jedná se totiž o dvě podání, a obě musí být podepsána,“ připomíná Finanční správa. Program Antivirus bude pokračovat do konce května, rozhodla vláda Přečíst článek › Přiznání v elektronické formě

Elektronicky jde daňové přiznání podat až do 1. června, a to dvěma způsoby. Prvním je „on-line finanční úřad“, na který se lidé přihlásí na webu mojedane.cz. „Přihlášení je možné pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová. Lidé podle ní mohou daň platit i přes QR kód. Druhou možností je využít aplikaci Elektronická podání pro státní správu. Jak je to s daňovými poradci?

Dost času má ještě ten, komu podává daňové přiznání přímo daňový poradce. Pro něj je konečný termín podání až 1. červenec. Plnou moc poradci k podání přiznání touto formou nově stačí finančnímu úřadu předat také až k tomuto datu. Dosud musela být správci daně předána s tříměsíčním předstihem. Paušální daň až za rok

Živnostníci, kteří se přihlásili k paušální dani, musí ještě za loňský rok podávat daňové přiznání stejně jako dosud. Zálohy, které na ni platí, jsou teprve za letošní rok.