Finanční správa doporučuje podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky, je to nejrychlejší a nejjednodušší. Předejde se frontám. Ilustrační foto | Foto: ČTK

Přestože se zdá, že na podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za loňský rok zbývá ještě dost času, vyplatí se tuto úřední povinnost splnit co nejdříve. Pokud je dosud podáváte postaru, tedy na papíře, musíte tak letos učinit nejpozději do 2. dubna. Na elektronické podání zbývá času více, nejzazším termínem je letos 2. květen.

Stále více lidí si přitom uvědomuje, že elektronické podání daňového přiznání je výrazně jednodušší. Loni byly z celkových 2,88 milionu přiznání podány tímto způsobem už dvě třetiny. Nelze vyloučit, že letos bude tento podíl ještě vyšší. Z celkových asi 260 tisíc daňových přiznání, které lidé podali do 26. února, jich bylo elektronicky podáno 70 procent. Elektronicky musí podat daňové přiznání všichni, kdo mají ze zákona povinně zřízenou datovou schránku. Nejrychleji a nejsnáze lze přiznání vyplnit a podat prostřednictvím portálu MOJE daně.

Lidé, kteří daňové přiznání podávají v papírové formě, to obvykle dělají většinou až v posledním březnovém týdnu. Finanční správa proto letos v tomto období prodlouží úřední hodiny podatelen na všech finančních úřadech od pondělí 25. března do úterý 2. dubna každý pracovní den od 8 do 17 hodin. Protože letos na tento termín připadají Velikonoce, budou však v pátek 29. března a v pondělí 1. dubna pobočky v důsledku státních svátků zavřené.

Výjezdy do obcí

Kromě toho lidem, kteří formulářům k daňovému přiznání příliš nerozumí, pomohou pracovníci finančních úřadů na výjezdech do obcí. Takových cest do 159 obcí si letos naplánovali celkem 490. Úředníci se chystají cestovat zejména tam, kde byla loni od 1. července kvůli úsporám zrušena územní pracoviště finančního úřadu. Týkalo se to 77 pracovišť ve všech krajích.

O setkání s úředníky a o pomoc s vyplňováním daňového přiznání mají zájem především starší lidé. „Přijdou, společně s naším pracovníkem přiznání vyplní, odevzdají a mají na rok vystaráno,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová. Letos podle ní právě kvůli zrušení řady menších územních pracovišť finančních úřadů počet výjezdů ztrojnásobili.

Pomoc v terénu si úředníci vyzkoušeli v lednu při pomoci s daní z nemovitých věcí. „Jakkoliv je to pro naše specialisty na příslušnou daň náročné období, extrémně pozitivní zpětná vazba od občanů byla nejlepším oceněním jejich práce,“ dodala Hornochová.