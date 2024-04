Daňové přiznání: Termín končí ve čtvrtek. Chyba může vést k tučné pokutě

Na podání daňového přiznání v elektronické formě zbývá už jen pár dnů. Kdo neodevzdá přehled pro sociální a zdravotní pojištění, může očekávat mnohatisícovou pokutu.

Už jen poslední dny zbývají opozdilcům na to, aby podali své daňové přiznání elektronicky v řádném termínu. Musí tak učinit nejpozději do čtvrtka 2. května, do stejného dne musí rovněž uhradit vypočítanou daň.