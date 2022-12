Česká pošta měla o víkendu ve své distribuční síti 420 tisíc balíků, což je zhruba 2,5krát více než v běžném období. Denně doručuje až 350 tisíc balíků. Balíky bude doručovat nebo vydávat na pobočkách do pátku. V sobotu, neděli a v pondělí 24. až 26. prosince budou všechny pošty uzavřené.

„Naprostou většinu zásilek zvládáme doručit do druhého dne, nezkracujeme úložní dobu výdejních míst a zásilky doručujeme až do 23. prosince včetně. Úspěšnému zvládání zvýšených objemů zásilek pomáhá i rozšířená síť PPL Parcelshopů a PPL Parcelboxů,“ uvedl marketingový ředitel PPL Milan Loidl.

Také u GLS se budou zásilky na domácí adresu doručovat do poslední chvíle. „Balíky předané do přepravy nejpozději ve středu 21. prosince. budou spolehlivě doručeny do Štědrého dne. Doručovat budeme ještě v pátek 23. prosince. Pokud zákazníci potřebují s čímkoliv pomoci, mohou se obrátit přímo na telefon doručujícího kurýra, nebo na naši zákaznickou linku, kam se díky posílení personální kapacity bez problému dovolají,” dodal ředitel GLS Pavel Včela.

Zásilkovna podle mluvčího Kamila Chalupy zaznamenává v těchto dnech špičku předvánočního doručování zásilek. „Rekordní den byl 19. prosince, kdy jsme zpracovali více než 800 tisíc zásilek a přibližně o 10 tisíc zásilek jsme překonali rekord z pondělí minulého týdne,“ dodal.

Podle ředitele nákupu Astratexu Lukáše Barcala se prodeje v minulých dnech dostaly na špičku, když byly vyšší o 45 procent proti běžnému období. „Meziročně jsou tržby srovnatelné. V dalších dnech už očekáváme mírný pokles,“ dodal.