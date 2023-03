Krom živnostníků stát zřídil datové schránky také zástupcům společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ). S povinnou změnou způsobu komunikace s úřady mají problém zejména lidé, kteří neumějí s počítačem. Podle expertů novinka urychlí přechod správy společenství od stárnoucích výborů k placeným profesionálům.

S obavami o další fungování společenství vlastníků bytových jednotek, jehož je členem, se na Deník obrátila Věra Hradilová. „Výbor společenství většinou tvoří důchodci. Všem členům zřídili datovky, i když se státem komunikuje jen předseda, a to minimálně. Do výboru se členové velmi těžko shánějí a nyní i tito chtějí odejít z obavy, že nebudou s datovkou umět zacházet, uniknou jim důležité doklady a společenství přivedou do problémů,“ napsala redakci.

Dokumenty od finančního úřadu, městského úřadu či městské části, notáře, exekutora najdou statutáři společenství v datové schránce. Úředníci se přes ni ozvou třeba i při kontrole systému vytápění.

Podle předsedy Sdružení českých, moravských a slezských SVJ Jana Eisenreicha existuje v Česku zhruba sedmdesát tisíc společenství vlastníků jednotek. Z toho jich před rokem 2023 datovou schránku dobrovolně používalo jen asi patnáct tisíc. Ministerstvo vnitra od ledna do konce března rozesílá dopisy ostatním. Obsahují přístupová hesla k nově vytvořeným datovým schránkám.

Odhadem se to týká 150 tisíců členů výborů. Podle sdružení má totiž výbor SVJ v průměru tři zástupce. Potíže mohou mít společenství, která nemají řádně zvolený statutární orgán. „Nejdřív z toho lidé měli strach. Pořádali jsme pro zájemce proškolovací webináře. Myslím ale, že i věkově nejstarší statutáři mohou práci s datovou schránkou zvládnout. Pro společenství jde o podstatné zjednodušení komunikace,“ komentoval Eisenreich.

Od nového roku bombardují lidé dotazy třeba ostravské regionální středisko Sdružení bytových družstev a SVJ. „Novinkám se někteří zpočátku vždy brání. Teď to není jinak. Předsedové společenství nicméně nakonec zjistí, že jim datové schránky šetří čas i peníze. Usnadňují komunikaci se státní správou, ale i s jednotlivými vlastníky kolem různých záležitostí v domě. Datovku si zřizuje stále víc fyzických osob,“ řekla Deníku Renáta Otrubová z ostravského střediska.

S novinkou se první týdny seznamuje Vladimír Plšek z Brna, předseda výboru SVJ Ostružinová. „Už jsem posílal první dokument na finanční úřad. Zvykám si. Spíš než se samotným zřízením datovky jsem měl problém s vyhledáváním správných datovek jednotlivých úřadů. Třeba když jsem hledal adresu odboru životního prostředí. Metodika, jak s tím pracovat, může někomu chybět,“ popsal pětapadesátiletý muž.

Poptávka pro profesionálech roste

Experti Deníku potvrdili trend svěřování agendy do rukou profesionálů, přístup do datové schránky lze poskytnout takzvané pověřené osobě. Za zajištění všeho potřebného v bytovém domě takzvaně na klíč pak společenství platí paušál. „Správa i předsednictví společenství vlastníků jednotek se profesionalizuje. A poptávka v poslední době hodně roste. Práce v SVJ je nevděčná, řada lidí chce mít klid a za pár korun měsíčně předsedům všechny ty povinnosti nestojí,“ uvedl Eisenreich.

Podle Otrubové výbory stárnou a mladí se do takové funkce nehrnou. Ve využívání služby zvenčí tak vidí logický krok. „Pro vlastníky je to úleva, pokud si vyberou tu správnou kompetentní osobu. Je ale nutné počítat s náklady navíc. Pokud už nyní společenství platí odměnu statutárovi, rozdíl může být až o dvě stě korun měsíčně vyšší,“ odhadla.

Zdůraznila, že statutární orgán SVJ nese odpovědnost celým svým majetkem. Profesionál z dané společnosti přebírá odpovědnost za dům, tedy majetek za vyšší miliony korun.

Podle Eisenreicha starší lidé obecně z výborů společenství mizí nehledě na datové schránky. „Je možné, že tato změna to ještě urychlí. Už předtím se SVJ jen těžko obsluhovalo bez počítače a trend odcházení lidí starších sedmdesáti let byl patrný. Vést společenství, zpracovávat účetnictví a být počítačově negramotný, je prakticky vyloučené,“ doplnil.

Stát zřizuje od začátku roku datové schránky také všem živnostníkům. Ve stejném období do poloviny března zrušilo živnost přes 146 tisíc podnikatelů, což je víc než za poslední dva roky dohromady. „Důvodem rekordního úbytku živnostníků je povinné zavedení datových schránek,“ tvrdí Petra Štěpánová z poradenské společnosti Dun & Bradstreet.

Loni skončilo zhruba 80 tisíc OSVČ, v roce 2021 necelých 48 tisíc. Nových podnikatelů za necelé tři měsíce letošního roku přibylo asi 19 tisíc.

Podle ekonoma Lukáš Kovandy je pro starší lidi povinnost zřídit si datovou schránku zátěží, „zbytečnou novotou“, s níž už i vzhledem k věku nemíní ztrácet čas. „Vždyť třeba v kategorii lidí, jimž je 65 let a více a žijí mimo hlavní město Prahu, disponuje domácím počítačem necelých 45 procent lidí. Přístup k internetu pak má zajištěn jen necelá polovina z nich,“ sdělil.

Tito lidé podle něj evidentně sází na to, že přejdou do šedé ekonomiky a budou si za své služby nechávat platit hotově a bez dokladu.

• Od letošního roku je společenstvím vlastníků i všem živnostníkům od státu automaticky zřízena datová schránka.

• Do konce března by měl od ministerstva vnitra přijít všem členům výboru dopis o zřízení datovky s přístupovým heslem. Dopisy od státních institucí a úřadů už budou doručovány jen doručením do ní.

• Pokud je statutární orgán, výbor SVJ, tříčlenný, dostane svůj přístup do schránky každý člen. Interně je nutné stanovit pravidla pro obsluhu datové schránky

• kdo schránku otevírá a zodpovídá za vyřízení. Tedy určit osobu, která bude mít správu datové schránky na starost.

• Schránky mají výhodu, lze je spravovat na dálku. Do datové schránky lze přistupovat přes web mojedatovaschranka.cz