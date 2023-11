Česko ve srovnání s ostatními členskými státy EU zaostává v digitalizaci. Nastartovat zájem má nová podoba webového Portálu občana. Ten už nyní nabízí uživatelům přístup k více než šesti stem službám státu. Uživatele potěší i přepracované datové schránky a jejich snadnější ovládání. Brzy bude k dispozici i nová mobilní aplikace.

Datovka bude mít nově modernější vzhled a přehlednější funkce. Ilustrační foto | Foto: ČTK

Podle indexu Digital Economy And Society Index vydaném Evropskou komisí patří České republice ve srovnání digitalizace v celé sedmadvacítce až 19. pozice. V oblasti digitálních služeb je to mnohem horší. Tam Česko obsadilo 23. pozici. V posledních letech se však situace pomalu zlepšuje. Dokládá to i rostoucí návštěvnost Portálu občana, což je hlavní web pro online komunikaci mezi státem a obyvateli. V loňském roce se téměř zdvojnásobila, ovšem stále jej využívá jen 970 tisíc obyvatel.

Zažádat o výměnu řidičského průkazu je nově možné i bez datové schránky:

Jednou z příčin může být zastaralá podoba a funkce. „Přihlášeným uživatelům sice Portál občana poskytuje online přístup k více než šesti set službám státu, jenže s rostoucím počtem služeb se stal méně přehledným. Je i těžce ovladatelný a podoba portálu není uživatelsky přívětivá. Lidé tak vlastně ani o možnostech rychlejšího vyřízení nevědí,” připustil vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti).

To se však mění. Portál občana dostává nový moderní vzhled, je přehlednější a nabízí i nové funkce. „Digitalizace musí lidem ušetřit čas a peníze. Spousta lidí potřebuje nějaký výpis, nemusí už kvůli němu chodit na úřad. Jednoduše požádá online, výpis dostane ve formátu PDF ověřený,” doplnil Bartoš s tím, že modernizace portálu se vešla do částky 15 milionů korun.

Nejčastější otázky o datové schránce:

Lepší orientace

Změny jsou patrné už na přihlašovací obrazovce, kde se zeštíhlil počet možností. Hned na úvodní stránce Portálu občana uživatel vidí nejpoužívanější služby rozdělené do jednotlivých kategorií. Novinkou je možnost vyhledávání konkrétní služby.

Zásadní obměnou ovšem prošly hlavně datové schránky. Nově připomínají práci s běžnými maily. „Vzhled jsme se snažili vytvořit po vzoru e-mailových klientů, na jejichž používání jsou zvyklí i třeba starší uživatelé. V Portálu například můžete mít všechny své datové schránky na jednom místě a přepínat mezi nimi bez složitého přihlašování a odhlašování. To lidem ušetří desítky minut měsíčně,” popsal Martin Mesršmíd, ředitel Digitální informační agentury, která má Portál občana na starosti.

Čechů, kteří se nepřihlásili do své datové schránky, byly ještě v květnu statisíce:

Kromě toho datová schránka propojená s Portálem občana umožní trvalé zálohování zpráv. U nepropojených schránek se přijaté zprávy odstraňují automaticky po 90 dnech. Pokud si uživatel chce zprávu ponechat v poště déle, musí si zaplatit úložný prostor. „Limit je stanoven na jeden gigabyte. Postupně bychom ale chtěli kapacitu rozšířit. Vedeme o tom jednání s Českou poštou,” sdělil Mesršmíd.

Mobilní aplikace

Další novinky dorazí později. Kolem vánočních svátků by měla být uvolněná pro chytré telefony aplikace Portál občana. Zdarma ji bude možné stahovat z obchodu Google Play a App Store. „Nyní je možnost využít aplikaci gov.cz, ale tu nechcete kvůli nekomfortu používat,” podotkl Bartoš.

Na začátku roku 2024 přibude možnost mít pod kontrolou v portále doklady nahrané v elektronické peněžence eDoklady. Uživatel si bude moci zobrazit přehled, na kterých mobilních zařízeních má aplikaci nainstalovanou.