Kromě kamenných kanceláří mají i mobilní pobočky. Klienti ale často kontaktují poradnu až v pokročilém stadiu problémů s penězi. „Přicházejí za námi mnohdy až v momentě, když už mají exekuce a rádi by se oddlužili. Naším úkolem je zjistit, jaká existují východiska z jejich situace. Některým ale dělá problém změnit své priority,“ popsal ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal.

Diskutují proto o jednotlivých výdajových položkách a také o velikosti příjmu. A to prý mnoho klientů „bolí“. Vybřednout z dluhů se jim mnohdy nedaří i kvůli tomu, že dotyčný přijde o práci, popřípadě musí dát výpověď kvůli péči o blízkou osobu.

Když přišla o práci, spadla na dno. Diakonie jí pomohla, aby neskončila na ulici

S člověkem, který má nízký plat a vysoký dluh, probírají v poradně další možnosti, jak dlužné částky umořit. Zkoumají majetek klienta, zda by se dalo něčím část dluhu zaplatit, či zda by se dala dát do zástavy nemovitost příbuzných. Řešením je také spoludlužnictví, případně oddlužení nebo osobní bankrot.

Setkávají se rovněž s lidmi, kteří kvůli zabavování velké části platu exekutory raději dělají načerno. Tehdy pak upozorňují na nevýhody šedé ekonomiky. „Především jde o velmi nízkou pracovně-právní ochranu a také mizivé úložky do penzijního systému, což má vliv na velice nízký starobní důchod,“ vyjmenoval Šmejkal.

Při současném zdražování, inflaci a energetické krizi klientů poradny přibývá, měsíčně přijde zhruba osm set nových. Odborníci jim radí, kde najít úspory, ale také jak přizpůsobit spotřebu energií, což dnes patří k nejčastějším tématům. V případě, že služby využijí důchodci v peněžní tísni, snaží se domluvit s jejich příbuznými, zda by pro ně nebylo lepší dotyčného založit, aby například nemusel pod nátlakem nevýhodně prodávat dům.

Nemají úspory ani přehled o výdajích. Mnoho Čechů upadá do dluhových pastí

Naději vidí David Šmejkal v prevenci, například ve stále intenzivnějším rozvíjení finančních dovedností na školách. Žáci a studenti se dozvídají o pravidlech rodinného rozpočtu, o příjmech, nutnosti vytvářet rezervu, aby člověk nemusel hned sahat po úvěru.

Zdroj: DeníkOstatně i experti z Poradny při finanční tísni se často pohybují na základních a středních školách, v dětských domovech či mateřských centrech a předávají posluchačům základy finanční gramotnosti. „Roste i povědomí učitelů o tom, že jde o jednu z důležitých stránek odpovědného života, přestávají se tématu bát,“ ocenil Šmejkal.