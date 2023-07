Průměrná rodina se dvěma dětmi, kde otec je drobný živnostník a matka prodavačka, přijde kvůli ozdravnému balíčku o 87 200 korun ročně. K tomuto číslu došla místopředsedkyně sněmovny za hnutí ANO Klára Dostálová. V úterý při zahájení mimořádné schůze pršely z opozičních řad desítky výtek na adresu Fialova týmu.

„Největší ozdravení by bylo, kdyby tato vláda odešla,“ uvedl šéf ANO Andrej Babiš. Podle něj nemá smysl o konsolidačním balíčku jednat, neboť ministři „nevědí, co chtějí“. Odkazoval se na jednání pondělní tripartity, kdy odboráři a zaměstnavatelé prohlásili, že připraví pozměňovací návrh k vládní předloze.

Úsporný balíček? U vlády si cením odvahy. Ale sporné body tam má, řekl Pavel

Premiér Petr Fiala ovšem zdůraznil, že to neznamená jeho automatické přijetí. Sama koalice ale připouští, že některé úpravy budou přijaty. Jde předně o daň z nemovitosti, která by se sice měla zdvojnásobit, ale putovala by do pokladen měst a obcí, jak je tomu doposud. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek oznámil, že bude usilovat o zrušení růstu renty pro bývalé prezidenty.

Podle Babiše je předložený balík zbytečný, neboť kdyby vláda uměla hospodařit, nemusela by zvyšovat daně a snižovat penze. „Pan premiér mluví o tom, že nesmíme zadlužit naše vnuky. Žádní ale nebudou, protože porodnost trvale klesá. Když jsme skončili, byla Česká republika devátá v žebříčku prosperity, teď je dvanáctá a v inflaci třetí nejhorší. Měli byste přijít a znovu požádat o důvěru sněmovny,“ vyzval expremiér Babiš vládu.

