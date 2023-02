Válka bude dlouhá, Evropa nezchudne

Moderátorka podotkla, že by bylo skvělé, kdyby to bylo u příležitosti mírových jednání a ukončení války. Bohužel generální tajemník NATO Jens Stoltenberg řekl, že ruská strana se k ničemu podobnému nechystá. Konflikt tak může být velmi dlouhý a Evropa včetně ČR bude chudnout.

Sdělí to vláda občanům na rovinu? „Nikdo nedokáže předpovědět, jak dlouho bude válka trvat. Nejlepší a jediná cesta k míru je pomáhat Ukrajině tak, aby Rusko pochopilo, že jeho agresivita nevede k žádnému výsledku,“ řekl Fiala.

Fiala jednal se Zelenským: Musíme udělat kroky, aby Evropa kvůli válce nechudla

Dodal, že Evropa zároveň dělá kroky k tomu, aby nechudla. „Jedním z pozitivních výsledků českého předsednictví je, že jsme částečně zvládli energetickou krizi, máme dost plynu a ceny začaly významným způsobem klesat,“ konstatoval. Preventivním opatřením je také cílená pomoc Ukrajině, aby její obyvatelé nemuseli utíkat do zahraničí.

Vzkazy od čtenářů a pomoc Ukrajině

Desítky vzkazů, které Deník dostává, aby je zprostředkoval premiérovi, jsou variací na jeden jediný. Pavel Doležal napsal: „Většina obyvatel není s vaší vládou spokojena, protože jim nepomáháte v tíživé situaci a zajímá vás jenom Ukrajina.“ Pravda je, že inflace v lednu zřejmě přesáhne osmnáct procent, klesají reálné mzdy i maloobchodní tržby, polovina firem bude stagnovat nebo zaznamená pokles zisku. Jak z této nepříznivé situace ven?

„Na mimořádnou pomoc českým občanům vydala vláda zhruba 200 miliard korun, na zvládnutí uprchlické krize dvacet miliard a z toho deset miliard směřovalo k českým občanům, kteří běžence ubytovali. Čísla hovoří jasně. Pravda ale je, že celá Evropa čelí důsledkům války i narušení obchodních vztahů z covidového období. To vyvolává problémy,“ připustil Fiala.

S prezidentem Pavlem máme nastavené mantinely, ujistil premiér Fiala

Doplnil, že jsou způsobeny do jisté míry i tím, že Babišův kabinet neřešil energetickou bezpečnost a stát rekordně zadlužoval. „My to teď musíme dávat dohromady. Zavedli jsme stropy na elektřinu a plyn, opatření na evropské úrovni vedou k poklesu cen. Lednová inflace je očekávaná a věříme expertům, že v druhé polovině roku bychom se mohli dostat na jednociferné číslo, takže roční inflace by se mohla pohybovat kolem deseti procent. Vláda dělá všechno pro to, aby inflace nerostla, ale hlavní odpovědnost za to nese Česká národní banka,“ prohlásil premiér.

Dobrá zpráva podle něj je, že v ČR je nejnižší nezaměstnanost v rámci EU. Opozice tak neměla pravdu, když předpovídala, že podniky budou krachovat a masově propouštět lidi.

Domácnosti mají obavy z budoucnosti

V anketě Deníku odpovědělo 64 procent čtenářů, že nemají na mimořádné výdaje víc, než je jeden měsíční plat. Průzkum Indexu finančního zdraví Čechů to potvrzuje, neboť 57 procent respondentů uvedlo, že vyjde s rozpočtem jen s obtížemi a 41 procent očekává zhoršení své finanční situace. Hodně jde také o očekávání a obavy z budoucnosti. Lze to nějak zvrátit?

„Pokud se lidé obávají budoucnosti, jsou připraveni víc šetřit, má to pozitivní i negativní efekty. Často slýchám, že čeští občané jsou nezodpovědní a vždycky tvrdím, že to není pravda. Například vidíme, že občané i firmy významně začali šetřit s energiemi. Nejen kvůli ceně, ale i z toho důvodu, že je to správné, jak jsou přesvědčeni. Nedivím se, že lidé mají určité obavy, ale odpovědně říkám, že ty mohou být o něco mírnější, protože už vidíme světlo na konci tunelu. Na jaře a v létě jsme poslouchali opozici, že benzin bude stát sto korun, v zimě nebude čím topit a nejde nahradit ruský plyn. Nic z toho se nepotvrdilo. Ne náhodou. Změnilo se to proto, že naše vláda dělala potřebné kroky doma i na evropské úrovni,“ zdůraznil Petr Fiala.

Premiér Petr Fiala o jednání s Volodymyrem Zelenským:

Zdroj: Deník

K názoru čtenáře, že jeho kabinet je neoblíbený, premiér podotkl: „Zažili jsme nedávno dvoje volby, které opozice postavila jako referendum o vládě. V obou případech uspěli vládní strany nebo kandidáti, kteří byli označováni jako provládní. Ve skutečných průzkumech, tedy volbách, lidé rozhodují jinak. Nepodceňuji ale obavy lidí, nezastírám, že ceny některých komodit jsou vysoké a inflace dvouciferná. Jsme připraveni s tím něco dělat. Bohužel řada kroků, které povedou ke konsolidaci veřejných financí a krocení inflace, nebude populární a potlesk za ně nesklidíme. Jsou ale důležité pro budoucnost České republiky a jejích občanů.“

Opoziční rétorika

V tom, jak to budeme zvládat, sehraje důležitou roli i opozice. V čele hnutí ANO zůstává Andrej Babiš a na čtvrteční tiskové konferenci po zasedání jeho předsednictva Alena Schillerová řekla, že Fialova vláda je nejenom asociální, ale také neschopná, neboť máme pátou nejvyšší inflaci v EU a nejdražší elektřinu. Doslova pak uvedla, že jsme svědky „barbarského borcení sociálních jistot“ z Babišovy éry.

Fiala: Je důležité, že končí éra Miloše Zemana. A to bez přímého pokračovatele

Co všechno už zaznělo v unikátních debatách Deníku s premiérem Petrem Fialou? Články a videa najdete pohromadě ZDE

Je premiér na tuto kritiku připraven? „Hnutí ANO se k této rétorice uchýlilo před prezidentskými volbami, je plná lží, nesmyslů a hlavně je nebezpečná pro Českou republiku, protože přebírá některé argumenty radikálních politických sil a extremistů, které se Andrej Babiš snaží získat na svou stranu. Já se toho ale nebojím. Hnutí ANO utrpělo několik porážek a je nervózní,“ reagoval.

„Navíc my napravujeme věci, které v dobách konjunktury právě Alena Schillerová a celá Babišova vláda neudělala. Proto máme problém s energetickou bezpečností, rozvojem infrastruktury a zadlužením ČR. Naše vláda to musí řešit a vyřeší to. Včetně věcí, které Babišova vláda nechala ležet, protože nebyly populární, jako je důchodová reforma,“ uzavřel Petr Fiala.