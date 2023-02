S prezidentem Pavlem máme nastavené mantinely, ujistil premiér Fiala

Více než polovina (57 %) respondentů v průzkumu deklarovala, že vychází s rozpočtem jen s obtížemi, a dvě pětiny se obávají, že se jejich finanční situace bude zhoršovat. Druhou stranou mince je pokles maloobchodních tržeb, kupuje se nejenom méně automobilů, ale také základního zboží včetně potravin.

Co všechno už zaznělo v unikátních debatách Deníku s premiérem Petrem Fialou? Články a videa najdete pohromadě ZDE

Ekonomka Markéta Šichtařová přidává k nemilým zprávám o stavu českého hospodářství tu o stoupající nezaměstnanosti: „Poprvé od jara 2018 byl sumář volných pracovních míst nižší než počet nezaměstnaných. Jejich nabídka na konci ledna byla o 70 539 nižší než před rokem.“

Zdroj: Deník

Ani jedno z těchto čísel by ovšem vládu nemělo zastavit před nutnými škrty ve výdajích. „Je potřeba se schodkem pracovat a přitvrdit,“ řekl v ČT člen Evropského účetního dvora za ČR Jan Gregor s tím, že by se měly například změnit majetkové daně, byť je to politicky nesmírně citlivé.

Dnes se na názor zeptáme premiéra Petra Fialy. Sledujte Deník.cz

V pravidelných debatách Deníku s Petrem Fialou se budeme ptát za vás, naše čtenáře a posluchače. Otázky na dané téma pro tento týden můžete posílat na mail: otazkypremierovi@denik.cz. Deník je poté položí panu premiérovi.