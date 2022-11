Za poslední dva (covidové) roky Babišovy vlády byly schodky 420 a 367 miliard. Letos ta Fialova schválila deficit ve výši 375 miliard. Kde je tedy nějaký posun?

„Nemáme z toho radost, ale musíme vidět všechny souvislosti. Je to ruská agrese na Ukrajinu a válka Vladimira Putina, kterou vede i ekonomickými prostředky. Stáli jsme před volbou, zda držet rozpočet s nižším deficitem, nebo nenechat občany padnout. Zvolili jsme druhou variantu a ty peníze jdou na nezbytné věci. Na příští rok připravujeme rozpočet s výrazně nižším deficitem právě proto, že se staráme o výdajovou i příjmovou stránku například zavedením válečné daně,“ odpověděl premiér Petr Fiala.

Čtenáře Deníku zadlužování země trápí, neboť čtyři pětiny se obávají, že by ji rostoucí schodky mohly přivést k bankrotu. Fiala to komentoval slovy, že pokud je to tíží, jsou rozumní, stejně jako jejich vláda. „Když se dlouhodobě vytvářejí deficity, žijeme na dluh, což nikdo nechce. Za této extrémní situace jsme ovšem museli přijmout opatření na pomoc lidem, zastropování cen energií, úsporný tarif, deštník proti drahotě. To jsou správné kroky, které ale něco stojí,“ řekl ministerský předseda s tím, že rozhodně nerozhazují za bobtnání státu.

„Dlouhodobě je naprosto nezbytné, abychom se schodky něco udělali. Jakmile tedy pomine nejkritičtější situace, což se podle mého předpokladu stane během letošní zimy, vrátíme se k tomu, co musíme podniknout, abychom měli veřejné rozpočty v lepší kondici,“ ujistil.

Horší než komunisti, míní Kalousek

Moderátorka připomněla, že další nápor na výdajovou stranu rozpočtu jsou zvýšené náklady na obranu, které dosáhnou 112 místo letošních 89 miliard, ale také možná na zimní uprchlickou vlnu z Ukrajiny. Přesto ekonomové z NERVu i Mojmír Hampl jako předseda Národní rozpočtové rady a také exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) současný kabinet za jeho liknavý přístup ke strukturálnímu schodku kritizují. Kalousek dokonce uvedl, že takový deficit si nedovolili ani komunisti a Fialova vláda je podle něj rozpočtově nejméně odpovědná za celou polistopadovou éru.

Může se opírat o argument, že za poslední tři roky stoupl podíl státního dluhu vůči HDP z 28,5 procenta na téměř 44 procent. Veřejnost je znepokojena rozporem mezi postoji odborníků a vlády.

„My říkáme totéž, co experti. S Mojmírem Hamplem jsme v pravidelném kontaktu, měli jsme výbornou debatu s NERVem a jejich katalogem opatření se určitě budeme inspirovat při úpravě našeho programového prohlášení. Ekonomové ale vědí, že vláda v aktuální kritické situaci nemá moc prostoru. Úkolem Národní rozpočtové rady je starat se především o to, aby rozpočet byl v dobré kondici. Vláda má politickou odpovědnost udržovat sociální smír a starat se o pomoc lidem a firmám,“ poznamenal premiér.

Trvá přitom na tom, že jejich přístup se liší od předchozí vlády: „Investice do obrany, naší bezpečnosti, českého zbrojního průmyslu jsou investicemi do budoucnosti. Ze stejného důvodu jsme přidali sedmnáct miliard na školství a výzkum. Investovali jsme 150 miliard korun do dopravní infrastruktury, což je historický rekord. Zdaleka ne všechny prostředky jdou tedy jenom na krátkodobou pomoc, avšak mají i tento dlouhodobý rozměr.“

Na budoucí generace myslíme

Národní ekonomická rada vlády (NERV) právě kvůli budoucnosti navrhla šestadvacet opatření na příjmové i výdajové straně rozpočtu, jenže ministři sestřelují jedno po druhém. Například když vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na konferenci své mateřské TOP 09 jen zmínil zdravotní nadstandard, málem ho ukamenovali jeho vlastní spolustraníci. Je zřejmé, že každá vláda, jež by přišla s významnými reformami penzí, zdravotnictví, daňového systému nebo školství, které by zásadně snížily strukturální schodek 220 miliard, by na to voličsky doplatila. Ale neudělala by pro příští generace nejvíc, co by kdy mohla?

Jakou cestou se chce vydat Fialův tým? „Nám je jasné, že musíme upravit programové prohlášení vlády, protože jsme ho psali v době, kdy nebyla válka na Ukrajině. Určitě přitom budeme využívat nápady NERVu. Sama jste řekla, že potřebujeme určité typy reforem pro lepší budoucnost našich dětí. Ne všechny změny musejí probíhat ve formě rozpočtových opatření. Ve vzdělávání, kam jsme i tak přidali peníze na vznik nových škol pro dalších jedenáct tisíc žáků, je mnohem důležitější obsahová změna, úprava rámcových vzdělávacích programů, aby se žáci učili to, co skutečně potřebují. K takovým změnám máme odvahu a uděláme je. Stejně tak si nemůžeme dovolit neudělat penzijní reformu, o níž jsme mluvili minule. Ta musí důchodový systém stabilizovat daleko do budoucna. Budeme pokračovat v zeštíhlován státu, jeho digitalizaci, omezování byrokracie i počtu úředníků,“ přiblížil premiér.

Sociální smír je velká hodnota

Moderátorka připomněla, že ministr financí tento týden prozradil, že by chtěl strukturální schodek snížit o 70 miliard korun, a na závěr se zeptala, zda to Fialova vláda dodrží a bankrot České republice tedy nehrozí? „Nehrozí. Postupujeme odpovědně, vyvažujeme pomoc lidem a péči o rozpočet. Velkou rezervu vidíme na jeho výdajové straně, už jsem mluvil o debyrokratizaci. Musíme ale ke všemu přistupovat rozumně a tak, abychom neohrozili sociální smír. Lidé musejí mít jistotu, že jim stát pomáhá. To je velká hodnota, kterou musíme mít při všech vážných debatách o rozpočtu na paměti.“