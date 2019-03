S takovými výtkami včera opětovně vystoupili odborníci a zástupci stavebních firem na konferenci Fórum českého stavebnictví.

JEDINÉ RAZÍTKO

Loni se Česko podle Světové banky dostalo až na 156. příčku v pořadí největší délky stavebního řízení. Změnit se to má s novým stavebním zákonem.

„Chtěli bychom, aby se povolovací proces zkrátil tak, aby to netrvalo déle než jeden rok,“ zopakovala Deníku Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj.

Stavebníkům by v případě jeho přijetí mohlo stačit jediné razítko a nemuseli by se obracet až na 45 institucí jako dnes. Do roka by se tak měly vypořádat všechny administrativní úkony včetně případného odvolání i možné správní žaloby.

Jak už Deník informoval, meziresortní připomínkové řízení k návrhu věcného záměru zákona skončilo před týdnem. Předkladatelům k němu od ostatních úřadů přišlo přes 1200 připomínek. „Když jsme je dali do jedné tabulky, tak je to román, který má téměř 900 stránek,“ konstatuje náměstkyně.

NA ŘADĚ JSOU ÚŘEDNÍCI

Nyní bude na úřednících, aby se s připomínkami rychle vypořádali. „Pokud všechno půjde dobře, tak by tento návrh zákona mohl být předložen na Úřad vlády na přelomu března a dubna letošního roku,“ odhaduje Pavlová.

Dotčené instituce oceňují hlavně plán na digitalizaci celého stavebního „martyria“. V připomínkách k chystanému zákonu se ale mimo jiné opakuje i požadavek na větší odpovědnost samotných stavebních úřadů.

„Je nutné podpořit předložený záměr i v kontroverzních tématech, jako jsou sankce za nečinnost stavebních úřadů, integrace dotčených orgánů, zvýšení odpovědnosti jednotlivých úředníků či sankce za tzv. černou stavbu,“ napsala například ministerským úředníkům Asociace pro rozvoj infrastruktury.