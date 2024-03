Už více než týden si mohou řidiči v Česku koupit jednodenní dálniční známku. Stejnou možnost zavádějí na základě směrnice Evropské unie i další členské státy. Jak se ale ukazuje, její platnost není vázána hodinově, ale jen na kalendářní den. Aby ji řidič využil naplno, musí si ji koupit těsně po půlnoci.

Už více než týden si mohou řidiči v Česku koupit jednodenní dálniční známku. Má to ale háček. | Foto: Shutterstock

Od března si mohou motoristé v České republice koupit kromě roční, třicetidenní a desetidenní elektronické viněty i jednodenní. Ta stojí dvě stě korun. Je o sedmdesát korun levnější než desetidenní.

Jenže jak se ukázalo, jednodenní známka automaticky neplatí 24 hodin, ale do půlnoci daného dne. Pokud se řidič rozhodne pro její nákup ve 22 hodin, platná bude pouze dvě hodiny. Další den musí koupit novou. Na omezenou platnost upozorní systém při nákupu.

Při nákupu jednodenní dálniční známky přes web edalnice.cz systém automaticky upozorní na platnost dálniční známky do půlnoci.Zdroj: Deník/Miroslav Elsnic

Mnozí motoristé to považují za špatný vtip. „Přeci jednodenní dálniční známka má platit jeden den, tedy 24 hodin. Sedmidenní známka přeci platí také sedm dnů, nikoliv šest a něco. Je to paskvil,“ řekl Deníku na parkovišti poblíž rakovnické nemocnice šofér Petr Bláha.

Podobně reagovali i jiní řidiči. „To ji měli rovnou nazvat hodinovou. To už je lepší koupit si týdenní. Stejně tak musí uvažovat i cizinci. V dnešní digitální době přeci nemůže být problém nastavit softwarový systém tak, aby pracoval s hodinami. To není přeci taková věda, fungují takto i jízdenky,“ kroutil hlavou řidič Bohumil Žák.

S nastaveným systémem nesouhlasí ani zástupce motoristů. „Není ideální. Obávám se však, že v Česku s tím nic neuděláme,“ sdělil mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota.

Ministr dopravy Martin Kupka v nastaveném systému problém nevidí. „Jednodenní kupón rozšířil nabídku možností pro motoristy. Cenový rozdíl oproti desetidennímu kupónu je relativně malý. To vychází i ze společných pravidel EU. Zachovali jsme navíc stejnou logiku platnosti na celé kalendářní dny, jako mají ostatní kupóny,“ napsal Kupka na síti X.

Změnu ministerstvo nechce

Česko nebude jediné, kde jednodenní dálniční známce skončí platnost o půlnoci v den nákupu. Stejný systém by měl být i v Rakousku či na Slovensku. Zavedení hodinové sazby by podle ministerstva dopravy přineslo i technické problémy celého systému. Navíc by to vedlo k poklesu vybraných peněz.

„Předpokládáme, že v případě zavedení 24hodinového poplatku by došlo k většímu odlivu od desetidenního poplatku právě k 24hodinovému a tím k dalšímu snížení výnosů. Jiný přístup by znamenal významné snížení příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury,“ sdělil mluvčí resortu František Jemelka.

O nové povinnosti rozhodla Evropská unie ve směrnici o „euroznámkách“ v roce 2022. Reagovala na připomínky motoristů stěžující si na nutnost kupovat několikadenní dálniční známku jen pro průjezd země. Na spuštění jednodenní známky mají členské země čas do roku 2030. Aby nemohly její cenu přemrštit, v pravidlech je její maximální hodnota zastropována. Každá země si může stanovit svoji cenu, ovšem její výše musí činit maximálně devět procent z ceny roční dálniční viněty.