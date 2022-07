Ruiny dvou činžáků v Matiční ulici pomalu mizí z městské mapy. Ne všichni Ústečané to však považují za rozumný krok. Jedni vyzdvihují jejich historickou hodnotu, druzí argumentují nouzí o levné bydlení. Hlavní výtkou vůči magistrátu zůstává, že se prý nesnažil pro domy v tomto koutu města najít jiný účel, a tak tu může zůstat proluka další desítky let.

K těm, kdo vnímají demolici v Matiční s jistou ironií, patří například architekt a bývalý ústecký zastupitel za hnutí PRO! Ústí Jan Hrouda. „Tyhle na svou dobu kvalitní domy od městského architekta Franze Josefa Arnolda totiž město stavělo před válkou v rámci promyšlené bytové politiky. Město je dnes bezmyšlenkovitě bourá, dlouhodobě neschopné pro ně najít nějaký lepší smysl. Mimochodem, od revoluce se tu postavilo tak pět nových bytových domů, zbouraných jsou naopak odhadem desítky,“ posteskl si s tím, že ho nejvíc mrzí právě to, že se nikdo nesnažil zamyslet a pro celou lokalitu v sousedství přístavu nehledal jiné využití. „Prázdná plocha, zasypaná štěrkem, tu může zůstat dalších třicet, padesát let. Ústí posledních padesát let bourá a my se tohoto cejchu nezbavili ani třicet let po revoluci,“ doplnil architekt.

Začala demolice domů v ústecké Matiční. Do měsíce zmizí ze světa

S tím nesouhlasí nynější rozvojový náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS). Město ho pověřilo, aby demolici dovedl do zdárného konce. Podle svých slov v minulosti chtěl, aby zde za dotační peníze vzniklo hřiště. Jenže podmínky státní dotace přišly zastupitelům nevýhodné, a tak plán odmítli. Co se dalšího plánu s lokalitou v Matiční týká, poznamenal, že o její budoucnosti ve vedení města diskutovali často a nakonec se shodli, že opravovat zničené činžáky by bylo náročné a drahé.

„Pro bydlení to tady také není vhodné. Ulice je obklíčena z jedné strany frekventovanou silnicí, z druhé železnicí. Využití nejspíš už zůstane na příštím zastupitelstvu. Jako menšinová koalice jsme o tom nechtěli rozhodovat,“ vylíčil s tím, že bude potřeba počkat, co s třetím činžákem udělá jeho vlastník a pak bude třeba se s ním domluvit, co dál. Sám by tu nejraději viděl prostor k podnikání, přičemž připomněl, že tu v dětství bydlel a ani jemu není zrovna příjemné vidět, co se s domy stalo.

Na sociální síti se kvůli demolici strhla poměrně velká diskuse, kde mnozí kritizovali v této souvislosti především nedostatek levných bytů. Kupříkladu Ústečan, který užívá na Facebooku jméno Martin Lisko. „Tady je nouze o byty. Sehnat podnájem je tady nad lidské síly a oni bourají jednu ulici za druhou. A co tam bude? Další supermarket,“ rozzlobil se a přidal nadávku.

Právě otázky okolo bytové politiky se stávají tématem části kandidátů na primátora v blížících se komunálních volbách. V programu to má podle svých slov například Petr Křivan (UFO). „Chceme bytový fond rozšiřovat. Vytipovat místa, kde by buď město, nebo rozumný developer dostupné byty vybudovali. Co se týče činžáků v Matiční ulici, byly ve stavu, že se už zbourat musely. Ale bourat umí každý. Mrzí mě, že se demolice připravuje takovou dobu a vedení města přesto nemá plán, co s místem dál. Vždyť na to měli času dost, něco přínosného mohli přece vymyslet,” poznamenal Křivan.

U bazénu přitvrdili kvůli Romům: Odpoledne bez whirlpoolu, strážníci na zavolání

Podobně o obnově bytového fondu mluví i kandidát na primátora Pavel Vodseďálek (KSČM). „Chceme to konečně začít řešit. Bytovou problematiku všichni slibují, ale stavět ještě nezačali, to se týká i nájemního bydlení,“ vyjádřil se při několika příležitostech.

Podobných případů z minulosti přitom podle kritiků v Ústí existuje hned několik. Z těch starších například na Střekově u soudu, odkud zmizely v osmdesátých letech minulého století hned tři bloky bytových domů. Zde se už roky nejen vlastník, ale i místní lidé snaží domoci stavby obchodního centra. Velmi podobný případ je demolice domů u České besedy. I tady by mělo vyrůst obchodní centrum. Prozatím ale ani v jednom případě není jasné, kdy stavba vůbec začne.